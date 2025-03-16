Как легко почистить стеклянную дверцу духовки: идеальный результат за считанные минуты
Стеклянные дверцы духовки быстро загрязняются жиром и нагаром, поэтому их регулярная чистка поможет сохранить привлекательный вид и обеспечить безопасное приготовление пищи. Многие хозяйки сталкиваются с проблемой удаления устойчивых пятен, ведь обычные средства не всегда дают желаемый эффект. Кроме того, стоит обратить внимание на чистоту пространства между слоями стекла, где часто скапливается грязь.
Редакция FoodOboz расскажет о методах, которые позволят легко очистить внешнюю и внутреннюю поверхность стекла без повреждения покрытия. Используя проверенные лайфхаки, вы сможете вернуть духовке безупречный вид.
Как почистить наружную поверхность стекла
Чтобы удалить загрязнение с внешней стороны дверцы, воспользуйтесь простым раствором:
1. Уксус и вода – смешайте в равных пропорциях, нанесите на мягкую ткань или салфетку из микрофибры и протрите поверхность.
2. Специальные чистящие средства – если у вас духовка из нержавеющей стали, лучше использовать специальные моющие средства для этого типа покрытия.
Как отмыть внутреннее стекло духовки
Для борьбы со стойкими пятнами приготовьте домашний очиститель:
- пищевая сода – 0,5 стакана
- вода – достаточное количество, чтобы образовалась густая паста
- средство для мытья посуды – несколько капель для лучшего обезжиривания
Способ применения:
1. Нанесите пасту на внутреннее стекло и оставьте на 15 минут.
2. Осторожно протрите мягкой губкой, избегая повреждения покрытия.
3. Удалите остатки бумажным полотенцем или влажной тканью.
4. Для совершенного блеска используйте раствор уксуса и воды (1:4).
Как очистить стекло между дверцей духовки
1. Открутите крепежные винты, держащие стеклянную панель.
2. Аккуратно снимите внутреннее стекло.
3. Протрите его уксусным раствором или содовой пастой.
4. Высушите и установите стекло обратно.
Полезные советы для идеального результата
- После каждого использования духовки вытирайте дверцу влажной тряпкой во избежание накопления жира.
- Не используйте металлические скребки, так как они могут повредить стекло.
- Для быстрой очистки можно смочить уксусом салфетку и приложить к загрязнённому участку на 10 минут перед мойкой.
- Если пятна не исчезают, повторите процедуру или воспользуйтесь паровой очисткой.
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