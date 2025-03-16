Как легко почистить стеклянную дверцу духовки: идеальный результат за считанные минуты

Стеклянные дверцы духовки быстро загрязняются жиром и нагаром, поэтому их регулярная чистка поможет сохранить привлекательный вид и обеспечить безопасное приготовление пищи. Многие хозяйки сталкиваются с проблемой удаления устойчивых пятен, ведь обычные средства не всегда дают желаемый эффект. Кроме того, стоит обратить внимание на чистоту пространства между слоями стекла, где часто скапливается грязь.

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Редакция FoodOboz расскажет о методах, которые позволят легко очистить внешнюю и внутреннюю поверхность стекла без повреждения покрытия. Используя проверенные лайфхаки, вы сможете вернуть духовке безупречный вид.

Как почистить наружную поверхность стекла

Чтобы удалить загрязнение с внешней стороны дверцы, воспользуйтесь простым раствором:

1. Уксус и вода – смешайте в равных пропорциях, нанесите на мягкую ткань или салфетку из микрофибры и протрите поверхность.

2. Специальные чистящие средства – если у вас духовка из нержавеющей стали, лучше использовать специальные моющие средства для этого типа покрытия.

Как отмыть внутреннее стекло духовки

Для борьбы со стойкими пятнами приготовьте домашний очиститель:

пищевая сода – 0,5 стакана

вода – достаточное количество, чтобы образовалась густая паста

средство для мытья посуды – несколько капель для лучшего обезжиривания

Способ применения:

1. Нанесите пасту на внутреннее стекло и оставьте на 15 минут.

2. Осторожно протрите мягкой губкой, избегая повреждения покрытия.

3. Удалите остатки бумажным полотенцем или влажной тканью.

4. Для совершенного блеска используйте раствор уксуса и воды (1:4).

Как очистить стекло между дверцей духовки

1. Открутите крепежные винты, держащие стеклянную панель.

2. Аккуратно снимите внутреннее стекло.

3. Протрите его уксусным раствором или содовой пастой.

4. Высушите и установите стекло обратно.

Полезные советы для идеального результата

После каждого использования духовки вытирайте дверцу влажной тряпкой во избежание накопления жира.

Не используйте металлические скребки, так как они могут повредить стекло.

Для быстрой очистки можно смочить уксусом салфетку и приложить к загрязнённому участку на 10 минут перед мойкой.

Если пятна не исчезают, повторите процедуру или воспользуйтесь паровой очисткой.

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