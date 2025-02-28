Как не заболеть во время путешествия: советы от часто путешествующих врачей

Супруги путешествующих по всему миру врачи, проводящие дни, исследуя новые места, раскрыли свой главный совет, как избежать болезней во время путешествия.

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Меаб и Дэнни, двое медиков скорой помощи из Ирландии и Шотландии соответственно, в 2021 году переехали в Австралию, где они встретились в Байрон-Бэй. Пара регулярно делится впечатлениями от своего кочевого образа жизни в Instagram, посетив вместе 41 направление. На этот раз они рассказали, как себя вести, чтобы не заболеть во время путешествия.

Среди их главных советов: доверять местным заведениям питания, которые переполнены людьми, мыть руки перед каждым приемом пищи, не прикасаться к телефону или деньгам до окончания приема пищи и всегда носить при себе антибактериальный гель, когда нет крана для мытья рук.

"Наслаждаться разнообразной едой – это одна из лучших вещей в путешествиях. Не пугайтесь сказок старых бабушек. Мойте руки, ешьте местную пищу и наслаждайтесь впечатлениями! Но если вы заболели, лучше обратиться к врачу", – советуют они.

Даже если вы очень осторожны, все равно есть вероятность столкнуться с плохо приготовленной пищей или заболеть иным образом. Рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником перед поездкой, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры предосторожности, например вакцинация.

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