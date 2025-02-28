Самый простой пирог из слоеного теста с мясной начинкой: рецепт блюда на скорую руку

Домашние пироги – лучшее угощение к чаю, а также альтернатива хлеба, пиццы. Стоит отметить, что готовить их можно из любого теста, но проще всего будет именно из готового слоеного или фило.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога, с куриным филе и грибами.

Ингредиенты:

500 г готового

1 куриное филе

1 средний лук

250 г шампиньонов

Для заливки:

2 яйца

200 г сливок 10-20%

100 г сыра

масло, соль, кусочек масла, яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. Начинка: порежьте мясо, грибы и лук, обжарьте все.

2. Заливка: взбейте яйца, добавьте тертый сыр, специи, сливки.

3. Тесто раскатайте, выложите его в форму, во внутрь выложите начинку, полейте заливкой и концы теста сверните в центр.

4. Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут до золотистости!

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