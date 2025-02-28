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Самый простой пирог из слоеного теста с мясной начинкой: рецепт блюда на скорую руку
Домашние пироги – лучшее угощение к чаю, а также альтернатива хлеба, пиццы. Стоит отметить, что готовить их можно из любого теста, но проще всего будет именно из готового слоеного или фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога, с куриным филе и грибами.
Ингредиенты:
- 500 г готового
- 1 куриное филе
- 1 средний лук
- 250 г шампиньонов
Для заливки:
- 2 яйца
- 200 г сливок 10-20%
- 100 г сыра
- масло, соль, кусочек масла, яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. Начинка: порежьте мясо, грибы и лук, обжарьте все.
2. Заливка: взбейте яйца, добавьте тертый сыр, специи, сливки.
3. Тесто раскатайте, выложите его в форму, во внутрь выложите начинку, полейте заливкой и концы теста сверните в центр.
4. Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут до золотистости!
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