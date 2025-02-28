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Самый простой пирог из слоеного теста с мясной начинкой: рецепт блюда на скорую руку

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
9
Самый простой пирог из слоеного теста с мясной начинкой: рецепт блюда на скорую руку

Домашние пироги – лучшее угощение к чаю, а также альтернатива хлеба, пиццы. Стоит отметить, что готовить их можно из любого теста, но проще всего будет именно из готового слоеного или фило. 

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Вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога, с куриным филе и грибами.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 500 г готового
  • 1 куриное филе
  • 1 средний лук
  • 250 г шампиньонов

Для заливки:

  • 2 яйца
  • 200 г сливок 10-20%
  • 100 г сыра 
  • масло, соль, кусочек масла, яйцо для смазки

Способ приготовления: 

1. Начинка: порежьте мясо, грибы и лук, обжарьте все. 

Мясо для начинки

2. Заливка: взбейте яйца, добавьте тертый сыр, специи, сливки. 

Яичная заливка

3. Тесто раскатайте, выложите его в форму, во внутрь выложите начинку, полейте заливкой и концы теста сверните в центр. 

Приготовление теста

4. Выпекаем при 180 градусах 35-40 минут до золотистости!

Готовый пирог

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