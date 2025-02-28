Какие фрукты и овощи можно сажать уже в марте: топ-15

Весна – идеальное время для посева разнообразных овощей и фруктов, чтобы подготовиться к теплым месяцам, которые наступят в скором времени.

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Эксперты по огородничеству советуют начать посев семян в конце марта, чтобы дать растениям фору и обеспечить обильный урожай, когда погода потеплеет. Этот сезон идеально подходит для посадки смеси корнеплодов, листовой зелени и ранних фруктов, которыми можно наслаждаться летом, пишет OBOZ.UA.

Большинство корнеплодов имеют аналогичный процесс выращивания, но он может отличаться в зависимости от типа. То же касается листовой зелени и фруктов.

Корнеплоды, такие как морковь, свекла и лук, идеально подходят для посева с конца марта после последних заморозков, поскольку они процветают в прохладных весенних условиях до наступления летнего зноя.

Если вы хотите вырастить листовую зелень этого года, салат и шпинат – отличные варианты для посева в начале сезона. Подобно корнеплодам, они хорошо растут при более низких температурах весны, если их усадить после последних заморозков.

Такие фрукты, как ягоды и помидоры, можно начинать выращивать в помещении или теплицах, что даст им преимущество перед тем, как перенести их на улицу, когда погода потеплеет.

Топ-15 фруктов и овощей, которые можно посадить в марте:

Морковь

Пастернак

Свекла

Лук

Чеснок

Лук-порей

Листья салата

Сельдерей

Шпинат

Клубника

Малина

Ежевика

Помидоры

Перец

Баклажаны.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы можно посадить в марте.

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