Как недостаток сна разрушает наше здоровье: результаты исследования

Недосыпание — это гораздо опаснее, чем усталость. Новое исследование показало, что соблюдение рекомендаций по организации сна может предотвратить развитие хронических заболеваний.

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У мужчин, например, повышается риск сердечно-сосудистых проблем, а у женщин — остеопороза и остеопении.

Как недостаток сна разрушает нас изнутри, рассказывает OBOZ. UA

Сон и его связь с питанием

Исследование раскрыло, как ночной режим и питание влияют на организм. Оказалось, что диета играет ключевую роль в качестве сна, особенно у женщин.

Состояние микробиома кишечника, пищевые привычки и психическое здоровье важнее для прогнозирования проблем со сном, чем традиционные факторы, такие как индекс массы тела. Это подчеркивает, как питание влияет на сон, запуская целый каскад проблем со здоровьем.

Например, женщины в постменопаузе, страдающие от недосыпа, больше подвержены остеопорозу, чем их молодые сверстницы.

Серьезные последствия недосыпания

Недостаток или низкое качество сна увеличивают вероятность эндокринных нарушений, включая диабет и гипертиреоз.

Кроме того, изменение его продолжительности и глубины связаны с усилением воспаления и ослаблением иммунитета. Это делает организм более уязвимым к инфекциям и другим болезням.

Образ жизни и сон

Исследование выявило, что бессонницу вызывают вредные привычки и малоподвижный образ жизни, создавая порочный круг: недосып снижает энергию, а отсутствие активности усугубляет проблемы со сном.

Таким образом, забота о сне — не просто вопрос хорошего самочувствия, но и важный шаг к сохранению здоровья в долгосрочной перспективе.

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