Какой праздник отмечают 4 февраля: все об этом дне

4 февраля православные верующие чтят память преподобного Исидора Пелусиота, мученика Иадора, священномученика Авраамия, епископа Арвильского. Именины празднуют Никиты, Николая, Юрии, Иваны, Кириллы, Иосифы, Георгии и Анны.

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В мире отмечают День рождения Facebook, Международный день человеческого братства, День "я люблю ужасы", Всемирный день борьбы с раком, День борьбы против пыток. OBOZ.UA рассказывает о праздниках событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 февраля

4 февраля православные верующие чтят память нескольких святых:

Исидор Пелусиот был выдающимся богословом V века, известным своими многочисленными письмами, охватывавшими широкий спектр богословских и нравственных вопросов. Его труды оказали большое влияние на развитие христианской мысли.

О мученике Иадоре известно немногое. Его имя упоминается в церковных календарях, но детали жизни и смерти остаются неизвестными. Его почитают как одного из многочисленных мучеников, отдавших свою жизнь за веру.

Авраам Арвильский был епископом в IV веке. Он потерпел мученическую смерть во время гонений на христиан. Его уважают как пример верности и преданности своим убеждениям.

4 февраля 2004 можно считать днем, который навсегда изменил способ общения людей по всему миру. Именно в этот день Марк Цукерберг запустил платформу, которая впоследствии стала крупнейшей социальной сетью Facebook. Первоначально Facebook был небольшим проектом, созданным для студентов Гарвардского университета как платформа для общения и обмена информацией. Сегодня сеть включает в себя такие сервисы, как Instagram, WhatsApp и Messenger.

4 февраля отмечается Международный день человеческого братства. Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2020 году как символ стремления к миру, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми разных культур, религий и национальностей.

4 февраля ежегодно мир объединяется, чтобы обратить внимание на одну из самых серьезных проблем современности – онкологию. Всемирный день борьбы с раком – это не просто дата в календаре, а мощный сигнал о необходимости объединенных усилий в борьбе с этим заболеванием. Основная цель праздника – поощрять людей проходить регулярные медицинские осмотры для выявления заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В мире 4 февраля отмечают:

День независимости Республики Шри-Ланка;

День каши в Латвии;

День искренней благодарности почтальонам или День почтальона в США;

Риссюн – начало весны (Новый год в Японии).

Исторические события 4 февраля

1789 – в Филадельфии на заседании избирателей, представлявших 10 из 11 штатов, ратифицировавших конституцию США, единогласно, 69 голосами, был избран первый президент Соединенных Штатов Америки – им стал Джордж Вашингтон.

1793 – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.

1906 – департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

1941 – запатентованный тефлон.

1945 – в Ливадии (Крым) открылась Ялтинская конференция – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя.

1948 – британская колония Цейлон получила независимость в Содружестве наций.

1970 – основан город Припять.

1971 – объявлено о банкротстве британской компании Роллс-Ройс.

1974 – после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово.

2004 – начала работу социальная сеть Facebook.

Кто родился 4 февраля

1494 – Франсуа Рабле, французский писатель, автор "Гаргантуа и Пантагрюэля".

1746 – Тадеуш Костюшко, военный и политический деятель, участник войны за независимость североамериканских колоний (1775–83 гг.), руководитель антироссийского Польского восстания (1794 г.).

1875 – Людвиг Прандтль, немецкий физик, "отец аэродинамики", создатель аэродинамической трубы.

1880 – Климент Цветок, музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леси Украинки).

1885 – Степан Балей, украинский и польский психолог. Автор "Очерка психологии" (1922) – первого украинского учебника по психологии в Галичине.

1902 – Чарльз Линдберг, американский пилот (первый одиночный перелет через Атлантику).

1906 – Клайд Томбо, американский астроном, открывший Плутон, девятую планету Солнечной системы (1930 год).

1913 – Роза Паркс, американский общественный деятель.

1939 – Джордж Ромеро, американский кинорежиссер, классик стиля "Горрор".

1957 – Одд Голдрейх, израильский ученый, профессор в области компьютерных наук.

1962 – Василий Аксенин, инженер, общественный активист, участник Евромайдана, один из Героев Небесной сотни, Герой Украины.

1981 – Сергей Колодий, один из "киборгов" Донецкого аэропорта, Герой Украины.

В этот день умерли:

1494 – Юрий Дрогобыч (Котермак), астроном, доктор медицины и философии, ректор Болонского университета, первый украинец – автор печатной книги (вышла в свет 1483).

1894 – Адольф (Антуан Жозеф) Сакс, бельгийский музыкант и музыкальный мастер, создатель саксофона.

1925 – Роберт Кольдевей, немецкий архитектор и археолог, определивший расположение древнего Вавилона.

1928 – Хендрик Лоренц, нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии 1902 года.

1972 – Николай Чеботарев, украинский военный и политический деятель, один из организаторов и руководитель украинской контрразведки.

1995 – Патриция Гайсмит, американская писательница, автор психологических детективов, многие из которых были экранизированы.

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