Загадка, которая едва не 'привела к войне' в пабе поддастся только внимательным: испытайте себя

Загадки принуждают искать нестандартные решения и тщательно анализировать информацию. Это тренирует логику, креативность и способность к абстрактному мышлению. Головоломки стимулируют мозг, улучшая разные когнитивные функции, такие как память, внимание, концентрация и скорость реакции. Решение логических задач требует привлечения разных частей мозга, что способствует развитию нейронных связей.

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В сети набирает популярность непростая задача. Говорят, когда-то она чуть ли не "привела к войне" в пабе. Условия достаточно простые. Строитель строит 100 домов и должен поставить цифры на дверях. Они пронумерованы от 1 до 100. Сколько цифр 7 понадобится строителю?

Говорят, этот вопрос викторины известен уже давно и долго вызывал бурные споры. Многие "знатоки" настаивали, что точно вычислили правильный ответ, на самом деле они ошибались.

Следует еще раз перечитать условия задачи и подумать, сколько раз число 7 встречается в числах от 1 до 100.

Решение головоломок часто требует использования кратковременной и долговременной памяти. К примеру, нужно запоминать условия задачи, хранить информацию о предыдущих этапах решения или держать в памяти несколько вариантов решения одновременно.

Головоломки на логику – это не просто интересные игры, помогающие снять стресс или весело провести время. Они также оказывают значительное влияние на развитие интеллекта и критического мышления.

Правильный ответ

Легко сосчитать все числа, заканчивающиеся на семь – 17, 27, 37 и т.д. Если вы упомянете, что для 77 нужны две семерки, то этот метод приведет вас к 11 – и это самый популярный ответ в сети.

Но не хватает ключевого компонента – всех чисел, начинающихся с семи. Есть 10 чисел, которые начинаются с семерки, от 70 до 79. Следовательно, учитывая все начинающиеся и заканчивающиеся на семь числа, правильный ответ – 20.

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