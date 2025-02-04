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Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
90
Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

Тесто – это основа для многих видов выпечки. Именно благодаря нему формируется основной вкус и первое впечатление, поэтому очень важно уметь его правильно приготовить.

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Фудблогер с ником danilchenko 77 точно знает, как это сделать. В Instagram она представила рецепт приготовления идеального универсального теста, подходящего для любых начинок.

Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

Ингредиенты (стакан 250 мл.)

  • Молоко – 2 ст.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Дрожжи – 30 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – 75 мл.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Мука – 5 ст.

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и 3 ст.л муки, перемешиваем и ждем активации 15 мин.

Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

2. Добавляем тёплые яйца, соль, масло и все перемешиваем.

Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

3. К муке добавляем разрыхлитель и всыпаем в жидкость, замешиваем тесто и добавляем уксус, вымешиваем до однородности и ждем 40 мин.

Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

4. Формируем изделия и выпекаем при 180 градусах на протяжении 35-40 мин.

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