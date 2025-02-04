Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить

Тесто – это основа для многих видов выпечки. Именно благодаря нему формируется основной вкус и первое впечатление, поэтому очень важно уметь его правильно приготовить.

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Фудблогер с ником danilchenko 77 точно знает, как это сделать. В Instagram она представила рецепт приготовления идеального универсального теста, подходящего для любых начинок.

Ингредиенты (стакан 250 мл.)

Молоко – 2 ст.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Дрожжи – 30 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 75 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Мука – 5 ст.

Способ приготовления

1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и 3 ст.л муки, перемешиваем и ждем активации 15 мин.

2. Добавляем тёплые яйца, соль, масло и все перемешиваем.

3. К муке добавляем разрыхлитель и всыпаем в жидкость, замешиваем тесто и добавляем уксус, вымешиваем до однородности и ждем 40 мин.

4. Формируем изделия и выпекаем при 180 градусах на протяжении 35-40 мин.

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