Идеальное универсальное тесто для любых начинок: как приготовить
Тесто – это основа для многих видов выпечки. Именно благодаря нему формируется основной вкус и первое впечатление, поэтому очень важно уметь его правильно приготовить.
Фудблогер с ником danilchenko 77 точно знает, как это сделать. В Instagram она представила рецепт приготовления идеального универсального теста, подходящего для любых начинок.
Ингредиенты (стакан 250 мл.)
- Молоко – 2 ст.
- Сахар – 4 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Дрожжи – 30 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 75 мл.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Мука – 5 ст.
Способ приготовления
1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи и 3 ст.л муки, перемешиваем и ждем активации 15 мин.
2. Добавляем тёплые яйца, соль, масло и все перемешиваем.
3. К муке добавляем разрыхлитель и всыпаем в жидкость, замешиваем тесто и добавляем уксус, вымешиваем до однородности и ждем 40 мин.
4. Формируем изделия и выпекаем при 180 градусах на протяжении 35-40 мин.
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