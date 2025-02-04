Конец для Пола Атрейдеса: что известно о съемках 'Дюна: Часть третья'

Экранизация культового романа Фрэнка Герберта пленила зрителей масштабностью, визуальными эффектами и глубоким содержанием. Дэнни Вильнев создал настоящий киношедевр: пустынные пейзажи планеты Арракис и космические корабли поражают детализацией и масштабностью.

Видео дня

"Дюна: Часть вторая" стала кассовым хитом 2024 года и получила более 700 миллионов долларов в прокате. Режиссер рассказал, что работа над "Дюной-3" уже началась, но она станет последней адаптацией во франшизе.

В комментарии Deadline Вильнев отметил, что активно работает над сценарием. Последняя часть истории "завершит арку Пола Атрейда". Когда режиссера спросили о возможной дате начала работы над "Дюной: Мессия", он предположил, что это будет в 2026 году, хотя уточнил, что "на создание этих фильмов уходит много времени".

"События разворачиваются через 12 лет после того, как мы покинули героев во второй части. Их путешествие, их история на этот раз другие, и поэтому я всегда говорю, что хотя это тот же мир, это новый фильм с новыми обстоятельствами", – прокомментировал Вильнев.

Режиссер добавил, что он не спешит, потому что хочет убедиться, что создает убедительные адаптации, соответствующие исходному материалу.

Завершение "Дюны: Части второй" внесло некоторые заметные изменения по сравнению с оригинальным романом особенно в том, что касается Чани (Зендая). Эти изменения хорошо сработали в фильме, но теперь Вильнев должен убедиться, что они будут актуальны и в его адаптации Мессии. Между этими изменениями, 12-летним скачком во времени, Вильнев отдает себе отчет, насколько "Дюна 3" будет отличаться от предыдущих фильмов.

Дени Вильнев выразил низкую вероятность того, что он вернется к франшизе после "Дюны 3", но хочет создать простор для творчества будущих режиссеров. Он сформулировал собственное видение мира "Дюны", но, кажется, его устраивает идея позволить другим продолжить историю.

"Я думаю, что для меня было бы хорошей идеей убедиться, что в "Мессии" есть зачатки новых проектов – если кто-нибудь захочет потом продолжить истории. Это прекрасные книги, но их сложнее адаптировать. Книги становятся все более эзотерическими. Я не закрываю дверь", – подчеркнул Вильнев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "Дюна: Часть вторая" поразила кинокритиков, а фильм назвали шедевром.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.