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Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке
Салаты – это одна из основных составляющих рациона человека. А при правильном их приготовлении, это еще и настоящая копилка витаминов.
Фудблогер с ником recipes ira в Instagram рассказала, как приготовить ее любимый салат из капусты. Он точно удивит каждого, а секрет вкуса кроется не только в ингредиентах, но и интересной заправке.
Ингредиенты
- Молодая капуста небольшая – 1 шт.
- Огурцы – 2 шт.
Ингредиенты для заправки
- Авокадо – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Петрушка и укроп – горсть
- Грецкие орехи – 30 гр.
- Соль – ½ ч.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
Способ приготовления
1. Капусту нарезаем на квадратики.
2. Все ингредиенты для заправки смешиваем в чаше блендера и перебиваем до однородности.
3. Огурец чистим и нарезаем кубиком.
4. Заправляем салат заправкой и тщательно перемешиваем.
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