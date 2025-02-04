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Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
1,8 т.
Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

Салаты – это одна из основных составляющих рациона человека. А при правильном их приготовлении, это еще и настоящая копилка витаминов.

Видео дня

Фудблогер с ником recipes ira в Instagram рассказала, как приготовить ее любимый салат из капусты. Он точно удивит каждого, а секрет вкуса кроется не только в ингредиентах, но и интересной заправке.

Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

Ингредиенты

  • Молодая капуста небольшая – 1 шт.
  • Огурцы – 2 шт.

Ингредиенты для заправки

  • Авокадо – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Петрушка и укроп – горсть
  • Грецкие орехи – 30 гр.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1-2 ст.л.

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем на квадратики.

Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

2. Все ингредиенты для заправки смешиваем в чаше блендера и перебиваем до однородности.

Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

3. Огурец чистим и нарезаем кубиком.

Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

4. Заправляем салат заправкой и тщательно перемешиваем.

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