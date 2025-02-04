Вкусный салат из капусты, который вас удивит: все дело в заправке

Салаты – это одна из основных составляющих рациона человека. А при правильном их приготовлении, это еще и настоящая копилка витаминов.

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Фудблогер с ником recipes ira в Instagram рассказала, как приготовить ее любимый салат из капусты. Он точно удивит каждого, а секрет вкуса кроется не только в ингредиентах, но и интересной заправке.

Ингредиенты

Молодая капуста небольшая – 1 шт.

Огурцы – 2 шт.

Ингредиенты для заправки

Авокадо – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка и укроп – горсть

Грецкие орехи – 30 гр.

Соль – ½ ч.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Способ приготовления

1. Капусту нарезаем на квадратики.

2. Все ингредиенты для заправки смешиваем в чаше блендера и перебиваем до однородности.

3. Огурец чистим и нарезаем кубиком.

4. Заправляем салат заправкой и тщательно перемешиваем.

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