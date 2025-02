Новинки и продолжение популярных саг: какие фильмы выйдут в феврале

Уже в этом месяце кинематографический мир предложит зрителям несколько ожидаемых премьер, обещающих увлекательные эмоции и незабываемые впечатления. От драм до триллеров – каждый найдет фильм по своему вкусу.

Для любителей кино февраль – это возможность увидеть как новые проекты, так и долгожданные продолжения уже известных франшиз. Предполагается, что некоторые из этих картин станут настоящими хитами сезона. Ознакомьтесь со списком лучших премьер февраля, которые уже сейчас создают волну интереса среди киноманов. OBOZ.UA предлагает узнать, какие фильмы следует не пропустить.

Типа беременная (Kinda Pregnant)

"Типа беременная" (Kinda Pregnant) – это комедийная лента от Netflix, которая выходит 5 февраля. Главная героиня, Лейни, решает имитировать беременность, нося накладной живот, когда ее подруга забеременела. Все усложняется, когда она встречает мужа своей мечты. Главную роль исполнила популярная комедийная актриса и стендап-комикесса Эми Шумер, а продюсированием занялась компания Happy Madison Адама Сендлера.

Канадец (Oh, Canada)

Этот драматический фильм выйдет на большие экраны 6 февраля. Лента погружает зрителей в историю Леонарда Файфа, режиссера-документалиста, бежавшего в Канаду во избежание участия во Вьетнамской войне.

Фильм раскрывает перед нами сложный внутренний мир главного героя, на склоне лет вынужденный столкнуться со своим прошлым. В последнем интервью Файф делится воспоминаниями о своей молодости, о причинах, побуждавших его к бегству, а также о том, как это решение повлияло на всю его жизнь.

Любовь зла (Love Hurts)

Комедийный боевик выйдет 6 февраля. Главный герой, Марвин Гейбл, успешный риелтор, но его темное прошлое как жестокого киллера сказывается, когда его бывший коллега сообщает, что его брат охотится на него. Режиссерский дебют Джонатана Эусебио, в котором главную роль исполнил Джонатан Ке Кван, известный по фильму Все, всегда и одновременно и сериалом Локи.

Тишина (The Silent Hour)

Интригующий криминальный триллер, который выйдет на большие экраны 6 февраля. Фильм рассказывает историю детектива Фрэнка Шоу, после травмы потерявшего слух. Несмотря на инвалидность, он продолжает работать в полиции, но новая задача становится для него особенно сложной.

Шоу и его напарник должны защитить глухую свидетельницу убийства, которая стала мишенью для коррумпированных полицейских. Действия разворачиваются в напряженной атмосфере, где каждый звук имеет решающее значение, а тишина становится не просто отсутствием звука, а орудием.

Проклятые (The Damned)

Это исландский фольк-хоррор, который выйдет в прокат 6 февраля 2025 года. Фильм переносит нас в суровую исландскую зиму, где маленький поселок сталкивается с моральной дилеммой. Когда у берегов села тонет корабль, главная героиня Ева должна сделать трудный выбор: спасти потерпевших или сохранить жизнь своим односельчанам.

Этот непростой выбор приводит к цепи жутких событий. Древние исландские легенды оживают, а вина за содеянное начинает преследовать героиню. Фильм объединяет элементы триллера, драмы и фольклора, создавая атмосферу напряжения и неопределенности.

Ведьмак: Сирены из глубин (The Witcher: Sirens of the Deep)

Анимационное фэнтези выйдет на Netflix 11 февраля. Сюжет фильма вращается вокруг Геральта из Ривии, расследующего серию нападений на прибрежный городок и открывающий многовековой конфликт между его жителями и морскими существами. Это уже второй анимационный проект по вселенной "Ведьмака", после "Кошмара Волка" (2021), и основанный на рассказе Анджея Сапковского "Немного жертвенности".

Капитан Америка: Чудесный новый мир (Captain America: Brave New World)

Это долгожданная премьера киновселенной Marvel, обещающая 13 февраля подарить зрителям новые приключения любимого супергероя. После событий сериала "Сокол и Зимний солдат" Сэм Уилсон полностью вошел в роль Капитана Америки, и теперь ему придется столкнуться с новыми вызовами.

Фильм разворачивается вокруг интригующего сюжета, связанного с избранием Таддеуса Росса президентом США. Именно это событие становится началом больших перемен в мире, а Сэм Уилсон оказывается в эпицентре международного скандала. Ему придется раскрыть заговор и спасти мир от опасности.

Здесь и сейчас (Here)

Драма, основанная на графическом романе Ричарда Макгвайра, охватывающего время от эпохи до нашей эры до далекого будущего, с основным фокусом XX и начало XXI века. Это история о любви, потерях, надежде и борьбе, которая разворачивается в фиксированном кадре.

В главных ролях Том Генкс и Робин Райт, которые после более чем 30 лет снова объединились для работы под режиссурой Роберта Земекиса, работавшего с ними над "Форрестом Гампом". Оператором выступил Дон Берджесс, а музыку написал Алан Сильвестри. Фильм должен был выйти еще в декабре 2024 года, но релиз был перенесен на 13 февраля.

Бриджит Джонс: Влюбленная в парня (Bridget Jones: Mad About the Boy)

Романтическая комедия, которая выйдет в кинотеатрах 13 февраля. Бриджит Джонс, которой сейчас 51 год, является вдовой и матерью двоих детей. Она пытается быть активной в социальных сетях и на сайтах знакомств, когда в ее жизни появляются два новых мужчины: учитель ее детей мистер Уоллакер и молодой Рокстер.

Фильм основан на одноименном романе Гелен Филдинг и является четвертой частью популярной серии. В новой ленте к своим ролям возвращаются Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант и Эмма Томпсон.

Ущелье (The Gorge)

Фантастический боевик и фильм о выживании, в котором два элитных снайпера, расположенные на сторожевых башнях у загадочного ущелья, имеют задачу следить за секретным объектом и реагировать на любую активность зловещего зла, скрывающегося на дне пропасти. Постепенно, несмотря на запрет каких-либо контактов между ними, между часовыми возникает романтическая связь, которая будет испытана, когда один из них попадет в "ворота в ад".

Фильм сочетает элементы ужасов и романтики под режиссурой Скотта Дерриксона, известной своей работой в жанре горора. В главных ролях - Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой и Сигурни Уивер. Премьера состоится на Apple TV+ 14 февраля.

Настоящая боль (A Real Pain)

Комедийная драма, рассказывающая историю двух кузенов, Дэвида и Бенджи, которые были очень близки в детстве, но со временем их пути разошлись. После смерти бабушки, пережившей Холокост, герои отправляются в эмоциональное путешествие по польским местам, связанным с трагедией Второй мировой войны.

Фильм является второй режиссерской работой Джесси Айзенберга, который получил награду за лучший сценарий после премьеры на кинофестивале Санденс. В главных ролях — сам Айзенберг и Киран Калкин, за свою роль получивший признание и претендующий на "Оскар". Премьера фильма состоится 20 февраля в кинотеатрах.

Обезьяна (The Monkey)

Фильм ужасов о сверхъестественном, основанный на одноименном рассказе Стивена Кинга. Братья-близнецы Гэл и Билл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку, после чего становятся свидетелями серии ужасных смертей. Решение избавиться от этого предмета приводит к дальнейшим трагедиям, и ребятам придется объединить усилия, чтобы противостоять таинственному злу.

Лента была снята режиссером Осгудом Перкинсом, известным своей работой над "Долгоногом", а главные роли исполнили Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд и другие. Премьера фильма пройдет 20 февраля в кинотеатрах.

Бруталист (The Brutalist)

Это эпическая историческая драма, охватывающая более 30 лет жизни главного героя, венгерского еврея, архитектора Ласло Тота. После пережитого в Аушвике он вместе с супругой Эржебет эмигрирует в Филадельфию, где берет на себя амбициозный проект постройки монументального архитектурного объекта. Однако это решение приводит к катастрофическим последствиям.

Лента, режиссером которой является Брэди Корбет, считается одним из лучших фильмов 2024 года и уже получила десять номинаций на премию "Оскар", в том числе Лучший фильм. Премьера фильма пройдет 20 февраля в кинотеатрах.

Старик (Old Guy)

Комедийный боевик, рассказывающий об наемном убийце Дэнни Долински, который, находясь на грани выхода на пенсию из-за артрита, получает новый шанс вернуться к делу. Когда он соглашается тренировать молодого вундеркинда-убийцу Вильборга, миссия в Северной Ирландии усложняется, поскольку Дэнни подозревает, что его подопечный может являться частью плана по уничтожению старой гвардии.

Режиссером фильма является Саймон Вест, известный своими работами над такими фильмами, как "Воздушная тюрьма" и "Неудержимые 2". Главные роли исполняют Кристоф Вальц, Люси Лью и Купер Гофман. Премьера состоится 21 февраля.

Пятое сентября (Сентябрь 5)

Это исторический драматический триллер, рассказывающий о трагедии на мюнхенской Олимпиаде 1972 года с точки зрения съемочной группы ABC Sports, освещавшей эти события в прямом эфире. Лента активно использует архивные кадры из репортажей ABC, что придает ей особую реалистичность.

Фильм получил номинацию на Золотой глобус за лучший драматический фильм, а также претендует на Оскар в категории Лучший оригинальный сценарий. Премьера картины пройдет 27 февраля в кинотеатрах.

Клинер (Cleaner)

Боевик-триллер, в котором радикальные активисты захватывают заложников в лондонском небоскребе The Shard, угрожая взорвать здание, если полиция вмешается, пытаясь разоблачить коррупцию корпорации. Бывшая солдатка Джоуи Локк, уволенная со службы, но хорошо обученная, работает мойницей окон и пытается спасти заложников, когда узнает, что среди них есть ее старший брат.

Режиссером фильма является Мартин Кэмпбелл, известный своими работами над Казино Рояль и Зеленым фонарем. Главные роли исполняют Клайв Овен и Дейзи Ридли, а премьера фильма состоится 27 февраля в кинотеатрах.

