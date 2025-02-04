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Оригинальный салат с пекинской капусты: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
678
Рецепт блюда

Самый простой овощ для салатов – капуста. Из нее можно готовить салаты, первые блюда, а также закуски, начинки для пирогов, пирожков. Еще капусту можно вкусно тушить с мясом, овощами, а также квасить. 

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с кукурузой и колбасой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • капуста пекинская или белокачанная – 250 г
  • копченая колбаса – 170 г
  • кукуруза консервированная
  • сухарики со вкусом бекона – 70 г
  • морковь по-корейски 
  • соль по вкусу
  • майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, консервированную кукурузу, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики, морковь. 

Ингредиенты для салата

2. Заправляем все майонезом, добавьте соль по вкусу, перемешайте. 

Готовый салат

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