Оригинальный салат с пекинской капусты: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Самый простой овощ для салатов – капуста. Из нее можно готовить салаты, первые блюда, а также закуски, начинки для пирогов, пирожков. Еще капусту можно вкусно тушить с мясом, овощами, а также квасить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с кукурузой и колбасой.

Ингредиенты:

капуста пекинская или белокачанная – 250 г

копченая колбаса – 170 г

кукуруза консервированная

сухарики со вкусом бекона – 70 г

морковь по-корейски

соль по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, консервированную кукурузу, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики, морковь.

2. Заправляем все майонезом, добавьте соль по вкусу, перемешайте.

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