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Оригинальный салат с пекинской капусты: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Самый простой овощ для салатов – капуста. Из нее можно готовить салаты, первые блюда, а также закуски, начинки для пирогов, пирожков. Еще капусту можно вкусно тушить с мясом, овощами, а также квасить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с кукурузой и колбасой.
Ингредиенты:
- капуста пекинская или белокачанная – 250 г
- копченая колбаса – 170 г
- кукуруза консервированная
- сухарики со вкусом бекона – 70 г
- морковь по-корейски
- соль по вкусу
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску добавляем тоненько нашинкованную капусту, консервированную кукурузу, нарезанную тоненькой соломкой колбасу копченую, сухарики, морковь.
2. Заправляем все майонезом, добавьте соль по вкусу, перемешайте.
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