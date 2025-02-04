Самые удачные и нежные сырники с бананом: делимся оригинальным рецептом

Самое лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака – сырники. Для того, чтобы они были нежными, творог нужно перетереть через сито.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных банановых сырников, которые будут очень нежными.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог (15%) 500 г

яйца 2 шт.

Банан 1 шт.

Ваниль 0.5 ч.л.

Соль щепотка

Мука 3-4 ст.л.

Сахар 1 ст.л.(можете добавить больше)

Способ приготовления:

1. Добавьте к кисломолочному сыру яйца, ваниль, сахар, щепотку соли.

2. Туда же добавьте натерный на терке банан, перемешайте, добавьте муку, еще раз перемешайте.

3. Влажными руками сформируйте сырники и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета, подаем обязательно со сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: