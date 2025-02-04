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Самые удачные и нежные сырники с бананом: делимся оригинальным рецептом
Самое лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака – сырники. Для того, чтобы они были нежными, творог нужно перетереть через сито.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных банановых сырников, которые будут очень нежными.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог (15%) 500 г
- яйца 2 шт.
- Банан 1 шт.
- Ваниль 0.5 ч.л.
- Соль щепотка
- Мука 3-4 ст.л.
- Сахар 1 ст.л.(можете добавить больше)
Способ приготовления:
1. Добавьте к кисломолочному сыру яйца, ваниль, сахар, щепотку соли.
2. Туда же добавьте натерный на терке банан, перемешайте, добавьте муку, еще раз перемешайте.
3. Влажными руками сформируйте сырники и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета, подаем обязательно со сметаной.
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