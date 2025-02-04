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Самые удачные и нежные сырники с бананом: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
117
Рецепт блюда

Самое лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака – сырники. Для того, чтобы они были нежными, творог нужно перетереть через сито. 

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Домашние сырники с бананом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных банановых сырников, которые будут очень нежными. 

Рецепт сырников

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог (15%) 500 г
  • яйца 2 шт.
  • Банан 1 шт.
  • Ваниль 0.5 ч.л.
  • Соль щепотка
  • Мука 3-4 ст.л.
  • Сахар 1 ст.л.(можете добавить больше)

Способ приготовления: 

1. Добавьте к кисломолочному сыру яйца, ваниль, сахар, щепотку соли.

Основа для сырников

2. Туда же добавьте натерный на терке банан, перемешайте, добавьте муку, еще раз перемешайте.

Приготовление сырников

3. Влажными руками сформируйте сырники и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета, подаем обязательно со сметаной.

Готовые сырники

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