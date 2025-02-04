Мини-пицца на завтрак: как приготовить быстро и из готового теста

На приготовление завтрака мы стараемся потратить гораздо меньше времени, чем на другие приемы пищи, ведь утром мы всегда спешим. Именно поэтому стоит иметь на вооружении набор рецептов, благодаря которым за считанные минуты можно приготовить вкусный и полноценный завтрак.

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Фудблогер Наталья Жук рассказала, что она готовит родным на завтрак, когда нужно сделать его как можно быстрее. В Instagram она представила рецепт мини-пиц из магазинного теста. Он точно понравится всем хозяйкам.

Ингредиенты

Врачебная колбаса – 200 гр.

Сыр – 200 гр.

Зелень – по вкусу

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 гр.

Желток – 1 шт.+1-2ст.л.молока

Способ приготовления

1. Колбасу и сыр натираем на большой терке. Смешиваем в глубокой емкости.

2. Зелень мелко шинкуем и смешиваем с начинкой для будущей пиццы.

3. Тесто немного раскатываем на припыленной мукой поверхности и выкладываем начинку по всей площади.

4. Осторожно скручиваем тесто в рулет, плотно защипываем края, чтобы ничего не выпадало.

5. Нарезаем рулет на кусочки толщиной 1,5-2 см. Должно получиться примерно 14 штук.

6. Каждый кусочек раскатываем скалкой.

7. Выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем желтком с молоком.

8. Выпекаем в течение 25-30 минут при 180 градусах.

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