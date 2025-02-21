Видео дня
Как оригинально приготовить печеный картофель: добавьте вкусную начинку
Печеный картофель – это всегда хорошая идея. Благодаря небольшим усилиям в короткие сроки можно приготовить вкуснейшее основное блюдо в духовом шкафу.
Фудблогер с ником recipes ira в Instagram рассказала, как приготовить печеный картофель так, чтобы им смаковали абсолютно все. Кулинар утверждает, что успех этого блюда заключается в вкусной начинке.
Ингредиенты
- Картофель
- Ветчина
- Твердый сыр
- Крем-сыр
- Зеленый лук
- Соль
- Перец
- Моцарелла – для присыпки
Способ приготовления
1. Картофель посолить, дать щепотку соли и в фольге печь до готовности (при 200* примерно 1-1,5 часа).
2. Картошку разрезать пополам, не дорезая до конца.
3. Выложить начинку. Сверху положить кусок сливочного масла и посыпать натертой моцареллой.
4. Выпекать в духовке при той же температуре в течение 15-20 минут.
На OBOZ.UA есть много других рецептов блюд из картофеля: