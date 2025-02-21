Как оригинально приготовить печеный картофель: добавьте вкусную начинку

Печеный картофель – это всегда хорошая идея. Благодаря небольшим усилиям в короткие сроки можно приготовить вкуснейшее основное блюдо в духовом шкафу.

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Фудблогер с ником recipes ira в Instagram рассказала, как приготовить печеный картофель так, чтобы им смаковали абсолютно все. Кулинар утверждает, что успех этого блюда заключается в вкусной начинке.

Ингредиенты

Картофель

Ветчина

Твердый сыр

Крем-сыр

Зеленый лук

Соль

Перец

Моцарелла – для присыпки

Способ приготовления

1. Картофель посолить, дать щепотку соли и в фольге печь до готовности (при 200* примерно 1-1,5 часа).

2. Картошку разрезать пополам, не дорезая до конца.

3. Выложить начинку. Сверху положить кусок сливочного масла и посыпать натертой моцареллой.

4. Выпекать в духовке при той же температуре в течение 15-20 минут.

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