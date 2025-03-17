Как отмыть краны в ванной до блеска без химии: поможет элементарная вещь

Природные дубильные вещества в чае могут прорезать грязь, уменьшить полосы и сделать металлические и стеклянные поверхности сияющими с минимальными усилиями, что делает его экологически чистой и недорогой альтернативой химическим очистителям.

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Эксперт по уборке Найджел Бирман предложил попробовать этот трюк, объясняя, что простое протирание влажным использованным чайным пакетиком кранов и душевых сеток может дать непревзойденный результат, пишет Express.

По его словам, этот скорый прием является не только эффективным, но и экологическим способом перепрофилирования отходов. "В следующий раз, когда вы будете готовить себе чашку чая, дайте чайному пакетику остыть и используйте его для очистки сантехники", – добавил он.

Экспертка по уборке Карина Тонер подтвердила, что танины в чае обладают мягкими полировальными свойствами, которые могут помочь устранить водяные пятна и тусклость на металлических поверхностях.

Однако она также предупредила, что чайные пакетики не обладают дезинфицирующими свойствами.

Хотя метод чайных пакетиков может и не быть чудодейственным чистящим средством, он оказался разумным и экономически эффективным способом сохранения блеска ванной комнаты. Это небольшая легкая замена, которая помогает уменьшить количество отходов, одновременно сохраняя блестящими смесители.

Прежде чем выбросить следующий использованный чайный пакетик, подумайте о том, чтобы дать ему вторую жизнь.

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