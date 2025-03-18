Как расшифровать этикетку по уходу за одеждой с помощью iPhone: простой трюк

Очень важно тщательно ухаживать за своей одеждой, постельным бельем и полотенцами, поскольку чем лучше вы это делаете, тем реже вам нужно будет их заменять. Это отлично не только для вашего кошелька, но и для планеты.

Видео дня

Однако возможны ошибки, особенно когда дело касается их стирки и сушки. Один неправильный цикл, и ваша одежда может сжаться, растянуться или порваться. На каждом предмете одежды должна быть этикетка с уходом за бельем, указывающая, как именно ее стирать и сушить, но понять, что они означают, может быть сложно. К счастью, эксперт по уборке и соблюдению чистоты Линси в своем TikTok поделилась интересным трюком.

Следующий раз, когда вы будете смотреть на этикетку на одежде, не имея представления о том, что она означает, достаньте свой телефон и быстро сфотографируйте.

Линси сфотографировала этикетку на одежде своим iPhone, а затем, просматривая ее в своей галерее, коснулась появившегося под ней маленького значка "i". За ним откроется объяснение.

Вы можете прокрутить список этикеток, чтобы узнать, как правильно стирать и сушить каждую вещь, чтобы избежать ее порчи и необходимости тратить деньги на замену.

Однако, если у вас нет iPhone, то сервис для потребителей Which? Вас выручит. Они создали простое руководство по каждому символу и его значению, чтобы помочь разобраться. Он разделен на такие удобные категории, как отбеливание, сушка, утюжка и температура, поэтому, если вы не уверены в чем-то, вы можете добавить руководство в закладки и воспользоваться им, когда найдете непонятную отметку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать белье максимально свежим.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.