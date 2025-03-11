Как отмыть устаревшие следы от чая на чашках: поможет чудо-средство

Независимо от того, как часто вы моете запятнанные чашки для чая и кофе, пятна от танина чаще всего не исчезнут, если не использовать определенные чистящие средства.

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Танин – это тип растительного соединения, который присутствует в различных продуктах питания и напитках, включая чай, кофе, шоколад и вино. Джейд Хэмптон поделилась советом по удалению устаревших пятен от этих напитков на чашках в группе Mrs Hinch Army Cleaning Tips в Facebook.

Сопровождая свою публикацию фотографией чашки до и после, вместе с чистящим средством, Джейд написала: "Рабочая чашка моего партнера до и после".

"Пятна от чая были в течение 20 лет (мы живем в регионе с жесткой водой), чтобы их удалить, мы перед этим попробовали отбеливатель, кристаллы соды, пищевую соду и белый уксус, но безрезультатно", - пояснила она.

Затем она триумфально рассказала о гениальном решении этой проблемы: "Лишь одна столовая ложка порошка Astonish Clean and Revive действует за 30 секунд и гораздо лучше, чем отбеливатель".

Astonish Specialist Clean and Revive разработан специально для "чайных и кофейных чашек, чайников, фляг и многое другое".

Но не обязательно тратить деньги на дорогие средства. Кроме того, вы можете попытаться воспользоваться пищевой содой, чтобы удалить пятна от чая из чашек. Просто добавьте чуть-чуть пищевой соды в чашку, налейте немного кипятка и дайте ему постоять пять минут, прежде чем опорожнить.

Используйте влажную губку и небольшое количество моющего средства, чтобы протереть внутреннюю часть чашки, чтобы удалить пятна. Пищевая сода должна настолько смягчить пятна, что их не нужно будет оттирать.

Раньше OBOZ. UA рассказывал о том, сколько времени нужно держать чайный пакетик в чашке.

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