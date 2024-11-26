Как подготовить георгины к зиме: простые советы

Георгины – настоящее украшение летнего сада, которое радует глаз яркими красками. Они отлично подходят как для создания букетов, так и для добавления цветов в клумбы.

Видео дня

Однако с приближением зимы цветы нуждаются в особом уходе, ведь их клубни не выдерживают морозов. Выкопать и правильно сохранить георгины до весны – задача, которую легко выполнить, если соблюдать определенные правила.

Когда выкапывать георгины

Для регионов с морозными зимами георгины выкапывают поздней осенью до наступления сильных морозов. Обычно это конец октября или начало ноября, когда растение начинает буреть. Если земля в вашей местности не промерзает, клубни можно оставлять в почве, выращивая цветы как многолетние растения.

Как правильно выкопать клубни

Перед выкапыванием срежьте листья, оставив всего несколько сантиметров над землей. С помощью лопаты или садовых вил осторожно окопайте клубни, стараясь не повредить корни. Вынув клубень, стряхните с него остатки почвы. Повторите эти действия для всех растений в саду.

Подготовка к хранению

После выкапывания клубня нужно тщательно промыть в воде или с помощью садового шланга, чтобы удалить почву. Следующий этап – осмотр клубней на предмет гнили или повреждений. Все пораженные части следует удалить. По желанию можно разделить большие клубни, оставляя на каждом хотя бы один "глазок" – это обеспечит появление новых растений.

Обработка перед хранением

Картофель обязательно нужно высушить. Разместите их в прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха и косвенным солнечным светом на 1-2 недели. После сушки остатки стеблей можно обрезать секатором или ножом.

Как хранить зимой

Георгины хранят в темном прохладном месте с низкой влажностью. Для этого подойдут ящики, картонные коробки или бумажные пакеты. Между клубнями следует оставить пространство для вентиляции, а для лучшей сохранности их можно пересыпать торфяным мхом.

В течение зимы регулярно проверяйте состояние клубней, чтобы вовремя заметить гниль или другие проблемы. Соблюдение этих рекомендаций обеспечит успешный старт вашего сада следующей весной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения очищают от токсинов воздух в помещении. Некоторые из них могут нейтрализовать бензол, толуол, формальдегид и ацетон. Ученые доказали, что некоторые растения могут улучшить самочувствие, ведь способны фильтровать и поглощать загрязнители.

Также OBOZ.UA писал, как вырастить дома алоэ. Наиболее полезным считается алоэ вера, которое хорошо растет в комнатных условиях.