Какой праздник отмечают 26 ноября: календарь событий

26 ноября православные верующие чтят память преподобного Алипия, столбника. Именины празднуют Алексеи, Андреи, Борисы, Василии, Владимиры, Демьяны, Романы, Федоры, Яковы.

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В мире отмечают День Доброй Скорби, Международный день борьбы с ожирением, День женщины рокера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 ноября

26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святого преподобного Алипия. Родился Алипий в Адрианополе. Мальчик рано потерял отца, и его отдали на воспитание к епископу Феодору, а мать пошла работать в церковь. Во время путешествия в Константинополь преподобный увидел видение, в котором ему явилась св. мученица Евфимия и велела вернуться домой и построить храм. Алипий выполнил указание, а рядом с церковью преподобный возвел для себя столб, на котором молился, наставлял и учил в течение 53 лет. Говорят, Алипий имел дар исцеления и способность пророчествовать.

Также в странах мира 26 ноября отмечают:

Всемирный день оливок;

День Конституции Индии;

День женщины рокера;

День тортов в США.

Исторические события 26 ноября

1901 – Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.

1917 – В Киеве на заседании Генерального секретариата утвержден устав "свободного казачества".

1939 – СССР нарушил пакт о ненападении с Финляндией, повлекшее начало т. н. Зимняя война.

1966 – В Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открыл первую в мире приливную электростанцию.

1968 – Сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

1977 – во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову (скульпторы В. Н. Борисенко, В. М. Подольский).

2005 – установлен День памяти жертв Голодомора 1932–33 годов (последняя суббота ноября).

2018 – в Украине ввели военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны в 2014 году.

Кто родился 26 ноября

1607 – Джон Гарвард, английский миссионер, в честь которого назван Гарвардский университет.

1810 – Уильям Джордж Армстронг, британский инженер, конструктор пушек, промышленник.

1888 – Нестор Махно, руководитель повстанческих отрядов.

1894 – Норберт Винер, известный американский математик, основатель кибернетики.

1898 – Карл Циглер, немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии.

1903 – Алексей Панкратьев, украинский кинооператор.

1909 – Эжен Йонеско, румынский и французский писатель, драматург.

1918 – Иван Кильберг, украинский дирижер, заслуженный деятель искусств УССР.

1934 – Юрий Литвин, поэт, писатель, публицист, член Украинской Хельсинкской группы.

1939 – Тина Тернер, американская рок-певица и актриса.

1976 – Джо Николс, американский певец.

В этот день умерли:

1855 – Адам Мицкевич, польский поэт, деятель национально-освободительного движения.

1926 – Джон Браунинг, изобретатель ручного огнестрельного оружия, американец по происхождению, работал в Бельгии.

1936 – Николай Черниловский-Сокол, контр-адмирал, начальник штаба Черноморского флота Украинского государства.

2017 – Василий Нимчук, украинский языковед, доктор филологических наук, профессор.

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