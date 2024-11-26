Математическая головоломка для гениев: найдите пропущенное число

Математическое мышление и логику называют признаками высокого интеллекта. Но готовы ли вы испытать свой уровень IQ с помощью головоломки?

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OBOZ.UA публикует задачу, для решения которой вам понадобится все – и логика, и математика, и нестандартное креативное мышление. И еще предстоит попытаться справиться за короткий промежуток времени, если хотите продемонстрировать наилучший результат.

Что вы видите перед собой? Это поле с геометрическими фигурами. У каждой строки и столбца этих фигур написано число. Эти числа отражают определенную закономерность. Ваша задача – разгадать эту закономерность и сказать, какая цифра скрывается под вопростельным знаком Если вы справитесь за 15 секунд, можете гордиться своими способностями.

Подобные задачи оценивают такие умственные функции человека, как логическое мышление, распознавание образов, память и аналитическое мышление. Практика этих тестов помогает развить острый ум и нестандартный подход к решению задач. Поставьте таймер и попробуйте найти ответ, пока он не зазвенит. Если время истекло, а вы все еще не готовы, дайте себе столько времени, сколько нужно, чтобы решить головоломку самостоятельно.

Если ответ не дается, рассказываем, как нужно было подходить к решению головоломки. Обратите внимание на первую строчку. Четыре треугольника в ней дают в сумме 32. Следовательно, один треугольник "стоит" 8.

Во второй строке уравнение несколько иное: треугольник + треугольник + круг + круг = 28. То есть 16 + 2 круга = 28. Два круга равны 12, один – 6.

Далее нам нужно найти значение квадратной и ромбовидной формы. Второй столбец содержит два треугольника и два квадрата, так что мы можем легко найти значение квадратов отсюда. треугольник + треугольник + квадрат + квадрат = 36. 16 + 2 квадрата = 36, то есть 2 квадрата = 20, а следовательно один квадрат = 10.

Также третий столбец показывает, что треугольник + круг + треугольник + ромб = 26. Переводим все в числа: 8 + 6 + 8 + ромб = 26. То есть ромб = 26 – 22, а значит, его "ценность" – 4.

Теперь у нас есть все для решения задачи. Треугольник + треугольник + круг + квадрат = ? Подставляем имеющиеся данные: 8+8+6+10=32.

Ранее OBOZ.UA публиковал другую математическую задачу с фигурами, с которой справятся только самые лучшие.

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