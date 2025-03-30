Как подкормить весной яблони: урожая будет вдвое больше

Весна – это время пробуждения садовых растений, и яблони не являются исключением. С приходом первого тепла деревья активизируют свои процессы роста, а садоводы начинают работать над подготовкой яблонь к новому сезону.

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Одним из важнейших этапов ухода является весенняя подкормка, которая имеет большое значение для дальнейшего развития растений. Правильно выбранное удобрение способно значительно улучшить урожайность и обеспечить яблоням необходимые условия для плодоношения.

Почему важно подживлять яблони весной

Весенняя подкормка является необходимым этапом, способствующим формированию мощной корневой системы, росту здоровых побегов и листьев, а также обеспечивает деревья питательными веществами для дальнейшего плодоношения. И хотя яблони обычно не требуют сложного ухода, правильная подкормка значительно увеличивает их урожайность. Это особенно актуально для деревьев, растущих уже несколько лет и нуждающихся в дополнительной поддержке для сохранения хорошего урожая.

Основные элементы для подживления яблонь

Все удобрения, используемые для яблонь, содержат три основных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Азот стимулирует рост зеленых частей дерева, таких как листья и побеги, поэтому важно вносить его в начале весны, когда деревья еще не начали цвести. Фосфор, в свою очередь, способствует развитию корневой системы и формированию завязей, а калий улучшает устойчивость дерева к болезням и способствует увеличению количества цветков и плодов.

Кроме основных макроэлементов, яблони нуждаются и в микроэлементах, таких как кальций, магний, бор, железо и цинк. Кальций важен для прочности клеточных стен, а магний способствует развитию зеленой массы. Бор улучшает цветение и развитие почек, а железо и цинк необходимы для улучшения метаболических процессов. Дефицит этих элементов может негативно отразиться на качестве и количестве плодов.

Как правильно вносить удобрения под яблоню

Существуют два основных способа внесения удобрений: под корень и внекорневая подкормка. Подкормку под корень производят в виде канавок или лунок вокруг дерева, где вносят удобрения как в сухой, так и в жидкой форме. Внекорневая подкормка эффективна при дефиците определенных элементов, поскольку питательные вещества быстро усваиваются через кору дерева.

Весенняя подкормка яблонь следует начинать, когда температура воздуха достигает 5°C, а снег уже взошел. Сначала вносят азотные удобрения, затем фосфорные и калийные. Поскольку органические удобрения могут содержать значительное количество азота, их можно комбинировать с минеральными удобрениями для более сбалансированной подкормки. Перегной, куриный помет, древесная зола и костная мука — лишь некоторые из вариантов органических удобрений, используемых для яблонь.

Подкормка молодых и взрослых деревьев

Молодым яблоням до 3 лет не нужна регулярная подкормка, если вы хорошо подготовили посадочную яму. Однако для деревьев старше трех лет, которые уже не получают достаточно питательных веществ из почвы, подкормка необходима. Для таких деревьев вносят удобрения с учетом их возраста и потребностей, постепенно увеличивая количество органических и минеральных удобрений.

Особенности весеннего ухода за яблонями

При внесении удобрений важно правильно определить дозировку и время подкормки. Недостаточное или чрезмерное внесение удобрений может привести к ухудшению состояния растений. Чтобы обеспечить наилучший эффект, подкормку желательно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду во избежание перегрева корневой системы.

Ранее OBOZ.UA писал советы, как правильно подкармливать яблони весной, чтобы получить от них как можно больше фруктов.

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