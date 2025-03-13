Как правильно хранить грибы, чтобы они не портились: действенный способ

Грибы являются излюбленным ингредиентом многих блюд. Они используются в супах, пастах и даже как заменитель мяса, их земляной вкус улучшает как вегетарианские, так и мясные блюда.

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Перед приготовлением важно убедиться в том, что грибы свежие, поскольку они могут быстро стать скользкими и потерять свой вкус. При охлаждении грибы могут храниться в холодильнике от четырех до семи дней, в то время как нарезанные грибы остаются свежими от одного до двух дней, пишет OBOZ.UA.

Грибы обладают высокой абсорбцией, поэтому важно позволить им дышать и избегать накопления влаги. По словам экспертов, главный совет – хранить грибы в бумажном пакете в холодильнике. Использование дышащего материала помогает извлечь излишнюю влагу и не дает им стать скользкими.

Эксперты также посоветовали поварам никогда не хранить грибы в закрытых пластиковых контейнерах. Они улавливают влагу, которая ускоряет порчу и может превратить грибы в скользкую кашу всего за несколько дней. Всегда извлекайте их из пластиковой упаковки и храните в бумаге или дышащей альтернативной упаковке, чтобы продлить их свежесть.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как грибы влияют на организм человека.

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