Как правильно хранить спаржу: продукт надолго останется вкусным и свежим

Спаржа – сезонный овощ, который быстро теряет свежесть, если его хранить неправильно. Чтобы продукт оставался вкусным и хрустящим, важно соблюдать простые правила. Большинство из них не нуждаются в дополнительных расходах или специальном оборудовании. Достаточно обыкновенной воды, полотенца и пакета.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как сохранить спаржу свежей надолго. Продукт не потеряет удачные вкусовые качества и внешний вид.

Как правильно хранить спаржу, чтобы она долго оставалась свежей и вкусной

Если вы планируете использовать спаржу в течение суток

Смочите бумажное или обычное кухонное полотенце в холодной воде и слегка отожмите.

Заверните в него спаржу, поместите в зип-пакет или герметичный пакет и положите в холодильник. Так овощ сбережет свежесть в течение 24 часов.

Если приготовление откладывается на несколько дней

Подрежьте нижние части стеблей примерно на 1-2 см.

Поставьте спаржу в стакан или банку с холодной водой, стеблями вниз – так же, как ставят цветы.

Верхушки накройте полиэтиленовым пакетом – это поможет сохранить влагу. Важно регулярно менять воду, как только она станет мутной.

Избегайте верхних полок холодильника – там обычно теплее, и спаржа быстрее вянет. Лучше всего хранить ее ближе к нижней зоне, где поддерживается стабильная прохлада.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что добавить к жареному картофелю, чтобы он был хрустящим.