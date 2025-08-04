Как правильно хранить свеклу, чтобы она не сморщивалась: идеальный метод

Свекла – это универсальный корнеплод, который можно употреблять в вареном или сыром виде, жарить, варить, готовить на пару или мариновать. Она также обладает рядом полезных свойств для здоровья.

Видео дня

Как и другие корнеплоды, свекла имеет тенденцию к морщинистости и мягкости, что создает довольно неаппетитный вид. Однако этого невероятно легко избежать с помощью простых методов хранения, пишет OBOZ.UA.

Когда свекла теряет влагу, ее внешний слой сморщивается. Вот почему ее лучше всего хранить в прохладной, влажной среде с минимальным контактом с воздухом, например, в холодильнике.

Однако, не стоит просто оставлять ее в миске или тарелке в холодильнике. Лучший способ хранить свеклу – это вакуумно запаковать ее.

Когда вы удаляете весь воздух, уменьшается вероятность роста бактерий, которые могут испортить вашу свеклу.

Хотя хранение свеклы в оригинальной упаковке может обеспечить определенную защиту, лучше сменить упаковку, чтобы продлить срок годности.

Вареную свеклу можно хранить в холодильнике до трех дней. Но вы также можете положить ее в морозилку в герметичном контейнере или пакете для замораживания, где она будет храниться до восьми месяцев.

Когда речь идет о сырой свекле, которая продается целой со стеблями, для ее долговечности нужен другой подход. Ее следует хранить в прохладном, темном месте с надлежащей вентиляцией, например, в погребе для корней или ящике для овощей в холодильнике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда собирать морковь, свеклу и лук.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.