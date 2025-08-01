Когда собирать морковь, свеклу и лук: оптимальные сроки

Сбор урожая является важным этапом для каждого огородника, ведь правильное время сбора влияет на вкус, качество и продолжительность хранения плодов. Каждый вид имеет свои особенности, которые зависят от погодных условий, сорта и назначения урожая — или для немедленного потребления, или для длительного хранения.

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Например, морковь и свекла активно наращивают массу осенью, тогда как лук требует особого подхода для формирования крепкой чешуи. Оптимальный период сбора также зависит от температуры воздуха и первых заморозков, которые могут повредить овощи.

Зная эти нюансы, можно не только собрать качественный урожай, но и сохранить его на зиму. OBOZ.UA собрал советы огородников, когда и как лучше всего собирать морковь, свеклу, петрушку, сельдерей и лук.

Когда собирать морковь

Оптимальный период для сбора моркови приходится на начало осени, когда корнеплоды активно наращивают массу. Уборка моркови может начинаться еще летом для употребления молодых корнеплодов, но основной урожай собирают с 1 по 20 сентября, когда корни набирают до трети своей массы.

При среднесуточной температуре 6°C рост прекращается, поэтому это сигнал для окончательного сбора. Для выкапывания лучше использовать вилы, чтобы минимизировать повреждения. После сбора ботву обрезают: для быстрого потребления — вровень с головкой, для хранения — оставляют 1–1,5 см. Важно не задерживать обрезку, ведь в кучах морковь быстро теряет влагу, что ухудшает ее лежкость.

Когда собирать свеклу

Свекла требует раннего сбора из-за чувствительности к заморозкам. В отличие от моркови, свекла часто выступает над поверхностью почвы, что делает ее уязвимой к первым холодам. Уборку проводят раньше других корнеплодов, обычно до заморозков.

Для сортов с круглыми или плоскими плодами выкапывание можно проводить вручную, тогда как для удлиненных сортов понадобятся вилы или лопата. Ботву свеклы не обрезают, а осторожно скручивают, чтобы избежать повреждения корнеплода. Это помогает сохранить его для дальнейшего использования или хранения.

Когда собирать корневую петрушку

Корневая петрушка отличается морозостойкостью, что позволяет оставлять часть урожая на зиму. Ее собирают позже других корнеплодов, поскольку она сидит глубже в почве и менее чувствительна к холодам.

Для зимнего хранения на грядке ботву обрезают секатором или ножницами, а грядку укрывают соломой или скошенной травой перед морозами. Весной, после снятия укрытия, грядку накрывают пленкой на скобках, чтобы получить раннюю зелень. Такой подход обеспечивает свежую петрушку уже в начале сезона.

Когда собирать сельдерей

Сельдерей на корнеплоды собирают после моркови и петрушки, но до наступления заморозков. Выкапывание проводят с помощью вил или лопаты, чтобы не повредить корнеплоды. После сбора обрезают листья и толстые нижние корни, оставляя только корнеплод для хранения или употребления.

Своевременная уборка сельдерея позволяет сохранить его вкусовые качества и питательные свойства. Важно завершить процесс до холодов, ведь заморозки могут негативно повлиять на текстуру корнеплодов.

Когда собирать лук

Лук выкапывают осторожно, чтобы обеспечить крепкую чешую и длительное хранение. Если перья лука прилипают к земле, его качество ухудшается, а выдергивание может повредить донышко, что приводит к гниению. Для сбора лучше использовать вилы, а за месяц до этого отгребают почву, чтобы треть луковицы была над поверхностью — это способствует формированию плотной чешуи. Такой подход обеспечивает лучшую лежкость лука зимой.

Правильная техника сбора и подготовки овощей значительно продлевает их срок хранения. Для всех корнеплодов важно избегать механических повреждений во время выкапывания, поэтому вилы часто являются лучшим инструментом, чем лопата.

Сортировка и обрезка ботвы сразу после сбора помогают сохранить влагу в овощах. Для лука и свеклы особое внимание уделяют подготовке к хранению, избегая резких движений, которые могут повредить плоды. Петрушку и сельдерей можно частично оставить на грядках для весеннего урожая, если правильно организовать укрытие.

OBOZ.UA ранее писал о сортах смородины, которые высаживают на осень для лучшего урожая ягод.

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