Как правильно хранить яблоки, чтобы долго пролежали: советы

Хочется как можно дольше наслаждаться сочными яблоками, являющимися настоящим источником витаминов и микроэлементов. Однако часто с хранением щедрых осенних урожаев возникают затруднения. Не все плоды могут до зимы пролежать свежими и сочными.

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Со временем яблоки теряют вкус и начинают гнить. OBOZ.UA рассказывает, как правильно хранить урожай, чтобы он пролежал как можно дольше.

Способ 1

Можно хранить яблоки на стеллажах, предварительно просушив поверхности и застелив их бумагой или мешковиной. Идеально, если у вас есть стеллажи с выдвигающимися ящиками. Складывать яблоки следует в один ряд, плодоножками вверх, обязательно оставляя небольшие промежутки.

Способ 2

Овощные ящики или обычные деревянные решетчатые емкости также подходят для хранения яблок. Предварительно следует выстелить дно контейнера бумагой или тканью. Если вы укладываете яблоки в несколько слоев, убедитесь, что верхние плоды не травмируются от нижних плодоножек. Между слоями лучше укладывать ткань или бумагу. Но обратите внимание, что избыток яблок в ящике приводит к сильному давлению – нижние плоды могут начать портиться.

Способ 3

Обычные картонные коробки также пригодятся – суть метода такая же, как и с деревянными ящиками. Картон следует выбрать плотный, а яблоки можно дополнительно обернуть, используя рулонные бумажные полотенца в несколько слоев. Это будет способствовать дополнительной теплоизоляции, поможет впитывать избыточную влагу и предотвращать контакт плодов. Иногда огородники советуют смазывать бумагу любым маслом без запаха – это будет иметь смысл в случаях, если вы сохраняете урожай в погребе с низкой влажностью.

Способ 4

Старый добрый способ заключается в использовании опилок из лиственных пород деревьев. Эксперты советуют для хранения овощей использовать хвойную стружку, но яблоки могут поглощать посторонние запахи.

Способ 5

Понадобится и сухой песок. Его лучше просеять и прокалить для дезинфекции. На дно емкости следует насыпать пласт песка толщиной 10 см и уложить первый слой яблок. Не забывайте оставлять небольшие расстояния между плодами. Засыпав первый слой песком, можно укладывать второй. Этот способ хранения эффективен при небольших количествах урожая.

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