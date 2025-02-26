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Как правильно запечь форель, чтобы рыба будет очень сочной и вкусной: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
156
Как правильно запечь форель, чтобы рыба будет очень сочной и вкусной: делимся рецептом

Самая элементарная рыба для запекания – форель, семга. Все что нужно сделать – добавить специи, масло и запекать рыбу 15 минут при 190-200С.

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной красной рыбы, с соком лимона, зеленью и специями.

Красная рыба

Ингредиенты: 

  • Рыба красная 
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Перец
  • Лимон
  • Петрушка
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Смешайте масло, специи, сок лимона и порезанную зелень.

Рыба со специями

2. Выложите на рыбу эту смесь и запекайте.

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