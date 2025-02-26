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Как правильно запечь форель, чтобы рыба будет очень сочной и вкусной: делимся рецептом
Самая элементарная рыба для запекания – форель, семга. Все что нужно сделать – добавить специи, масло и запекать рыбу 15 минут при 190-200С.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной красной рыбы, с соком лимона, зеленью и специями.
Ингредиенты:
- Рыба красная
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
- Лимон
- Петрушка
- Укроп
Способ приготовления:
1. Смешайте масло, специи, сок лимона и порезанную зелень.
2. Выложите на рыбу эту смесь и запекайте.
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