Как правильно запечь форель, чтобы рыба будет очень сочной и вкусной: делимся рецептом

Самая элементарная рыба для запекания – форель, семга. Все что нужно сделать – добавить специи, масло и запекать рыбу 15 минут при 190-200С.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной красной рыбы, с соком лимона, зеленью и специями.

Ингредиенты:

Рыба красная

Оливковое масло

Соль

Перец

Лимон

Петрушка

Укроп

Способ приготовления:

1. Смешайте масло, специи, сок лимона и порезанную зелень.

2. Выложите на рыбу эту смесь и запекайте.

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