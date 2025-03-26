Как предотвратить появление плесени в ванной: действенное домашнее средство

Плесень размножается во влажности, что делает ванную комнату идеальной средой для ее появления. Она растет из-за крохотных споров, рассеивающихся в воздухе. Когда споры попадают на поверхность, для роста им нужна влага и источник пищи, а так как они любят влажность, плесень в ванных комнатах может быть обычной проблемой.

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Гуру из клининга Анна, известная в сети под ником @anna_louisa_at_home, поделилась со своими подписчиками в TikTok, как избавиться от плесени и предупредить ее появление с помощью лишь трех ингредиентов.

Итак, для борьбы с плесенью подойдет раствор с использованием пищевой соды, перекиси водорода и жидкости для мытья посуды. Анна объяснила, что вам понадобится одна чашка пищевой соды, полстакана перекиси водорода и одна столовая ложка моющего средства.

Поместите все ингредиенты в миску или другую емкость, прежде чем перемешать ложкой. Анна погрузила в раствор губку с ручкой, прежде чем нанести его на пораженный участок.

Вы также можете нанести раствор прямо на губку и протереть. После нанесения оставьте раствор примерно на 20 мин.

Пищевая сода может помочь уничтожить плесень, изменяя уровень pH, создавая щелочную среду, в которой плесень не может развиваться.

Она также работает как эффективное чистящее средство, поскольку действует как мягкий абразив во время чистки.

Что касается перекиси водорода, то он работает как окислитель, высвобождая кислород, расщепляющий клетки плесени, включая их белок и ДНК.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить появление плесени в домашних условиях.

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