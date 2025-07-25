Как приготовить дома айс-лате, как в любимой кофейне: секретный способ

Благодаря росту цен в кафе и поколению любителей кофе, приготовление кофе со льдом сейчас является трендом в социальных сетях, а TikTok ежедневно регистрирует более 266 000 поисковых запросов на эту тему.

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Хотя айс-лате может показаться простым напитком, который можно воспроизвести дома, многие разочаровываются, когда их кофе со льдом становится водянистым и пресным уже после нескольких минут на солнце. По словам Джонатана Ситсона, основателя бренда инструментов для приготовления напитков Quick Whip, самая большая ошибка, которую делают люди, — это использование обычных кубиков льда, пишет Express.

Настоящий секрет заключается в том, чтобы заморозить остатки кофе в кубики для дальнейшего использования.

"Кубики кофейного льда – это простой способ сохранить холодный кофе, не разбавляя его водой", – говорит Ситсон. "В отличие от обычного льда, они тают, добавляя в ваш напиток еще больше кофе, а не безвкусной жидкости".

Метод заключается в том, чтобы заварить немного более крепкую партию черного кофе, полностью остыть, а затем разлить его в формы для льда и заморозить на ночь.

Хотя холодное заваривание особенно хорошо работает благодаря своему мягкому вкусу, можно использовать любой кофе. После замораживания кубики можно хранить в герметичном контейнере или пакете для замораживания и использовать в течение двух недель, чтобы избежать ожогов от замораживания или несвежего привкуса.

Когда будете готовы подавать, просто положите замороженные кубики в стакан и полейте их свежеприготовленным ледяным кофе.

Для тех, кто хочет продлить охлаждение, Ситсон рекомендует большие формы для льда и термостаканчики, что обеспечит вам до часа наслаждения неразбавленным, вкусным напитком.

Для дополнительной изюминки можно даже добавить немного ванильного сиропа или щепотку корицы перед заморозкой.

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