Как приготовить домашнюю пасту менее чем за час: рецепт Джейми Оливера

Если вы никогда не готовили домашнюю пасту, ее можно быстро сделать по рецепту известного английского повара и ресторатора Джейми Оливера. И хотя этот способ кое-кому кажется сложным, на самом деле вам понадобиться всего 2 ингредиента та мінімум часу.

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Как приготовить домашнюю пасту на 6 человек менее чем за час по методу Джейми Оливера, рассказывает OBOZ. UA.

Ингредиенты

600 г муки;

6 яиц.

Способ приготовления

Высыпьте муку на доску или в миску, сделайте в центре лунку и разбейте в нее яйца. Затем взбейте яйца вилкой до однородности. Кончиками пальцев смешайте яйца с мукой, добавляя понемногу, пока все не соединится.

Замесите тесто, пока не получится один большой клейкий комок. Чтобы избавиться от клейковины, немного помните тесто руками, прижимая его к столу, придавая ему новую форму, растягивая и снова прижимая.

Когда тесто станет гладким и шелковистым, заверните его и охладите в течение 30 минут, после чего раскатайте. В идеале это следует выполнять с помощью паста-машины, но можно и сделать вручную.

В этом случае, чтобы паста получилась тонкой, раскатывайте маленькие кусочки теста, а не большие.

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