Как приготовить идеально кремовую яичницу: добавьте всего один шаг

Яйца часто считаются быстрым и сытным блюдом, которое обеспечивает достаточный уровень белка, необходимого для заряда энергии на следующий день.

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Несмотря на то, что яичницу относительно легко приготовить, многие склонны пережаривать ее, в результате чего она становится твердой или резиновой. Это распространенная ошибка, которую многие допускают, переоценивая время того, как долго она на самом деле должна находиться на сковороде. Поэтому приготовление идеальной яичницы часто можно считать искусством, и один эксперт дал лучший совет по совершенствованию этого процесса.

Джоанн Галлахер, соучредитель блога с рецептами Inspired Taste, объяснила: "Я искренне верю, что мой метод позволяет приготовить лучшую яичницу, и все, что вам нужно для этого рецепта, это три простых ингредиента: яйца, масло (или оливковое масло) и соль".

По словам Галлахер, чтобы стать создателем идеально кремовой яичницы, начните с использования антипригарной сковороды и силиконовой лопатки: "Мне нравится гибкость силиконовой лопатки, поскольку она позволяет мне вращать и смещать яйца во время приготовления".

Сначала разбейте яйца в миску, приправьте солью, затем взболтайте вилкой до однородной массы, а затем отставьте миску на 5-10 минут, возьмите масло и разогрейте сковородку.

Далее кулинар объясняет важность того, чтобы яйца постояли с солью, поскольку "соль действует на некоторые белки в яйцах, делая нашу яичницу более нежной".

Далее она советует разогреть масло (или растительное масло) на антипригарной сковороде, а затем приступить к приготовлению яиц, но "секрет самых кремовых и мягких яиц заключается в использовании слабого огня".

Важность низкого огня для кремовой яичницы-болтуньи заключается в том, что это позволяет яичным белкам раскрываться и постепенно сворачиваться.

"Когда яйца попадают на сковороду, я использую силиконовую лопатку, чтобы помешивать их небольшими кругами по сковороде, не останавливаясь, или пока яйца не выглядят едва загустевшими и не образуются крошечные сгустки", – добавила Галлахер.

Поскольку яйца известны своей деликатностью, они быстро готовятся и продолжают готовиться даже после снятия их с огня, Галлахер советует: "Как только яйца начинают схватываться, но все еще выглядят немного влажными, я снимаю сковородку с огня".

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