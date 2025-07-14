Как приготовить идеальный бекон: неожиданный совет

Оказывается, многие люди неправильно готовят бекон, поскольку он не должен обугливаться или становиться резиновым, ведь простая замена масла или сливочного масла может иметь решающее значение.

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Добавление любого кулинарного жира может заглушить естественный вкус бекона и сделать его слишком тяжелым, из-за чего он не будет должным образом хрустящим, а мясо станет резиновым и его будет трудно жевать. Зато Донна Урсо, повар и основательница Just One Donna, рассказала, что для приготовления бекона на самом деле не нужно ничего покупать, поскольку он гораздо вкуснее, если использовать лишь немного воды, пишет Express.

"Этот метод быстрый, простой и каждый раз дает идеально приготовленный бекон. Вода помогает предотвратить подгорание бекона и создает однородную, хрустящую текстуру", - пояснила она.

Жарка бекона в воде помогает ему приготовиться равномернее, поскольку тепло пара дает белым жирным частям мяса медленно таять.

Когда вы добавляете масло или сливочное масло, жир готовится слишком быстро, что может привести к обугленным, подгоревшим краям, тогда как середина остается недожаренной и жесткой.

Как сделать гораздо более вкусный бекон

Вам понадобится:

Большая, тяжелая сковорода

Полоски бекона

Обычная вода.

Способ приготовления

Для начала выложите полоски бекона на холодную сковороду. Вам нужна большая сковорода, которая может вместить весь бекон, чтобы полоски готовились одновременно.

Затем просто налейте достаточно воды, чтобы покрыть дно сковороды. Уменьшите огонь до среднего и дайте воде покипеть несколько минут.

Когда вода испарится, бекон приготовится до красивого золотисто-коричневого цвета. Переверните его, как только нижняя часть мяса начнет менять цвет.

Как только бекон станет хрустящим, выключите плиту и выложите мясо на бумажное полотенце, чтобы стекла лишняя вода.

Ваш бекон теперь должен иметь приятно хрустящую текстуру с идеальным балансом дымного и соленого вкуса, без добавления масла или сливочного масла, которые могут сделать его мягким и пресным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить бекон без духовки и сковородки.

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