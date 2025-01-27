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Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
57
Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов

Куриное филе – один из самых популярных мясных продуктов в мире. Из него готовят блюда, когда хочется чего-то легкого, одновременно питательного и полезного для здоровья. Но следует хорошо постараться, чтобы этот вид мяса не получился слишком сухим.

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Как приготовить куриное филе, чтобы точно получилось сочным, в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Для этого потребуется минимум ингредиентов.

Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов

Ингредиенты

  • Куриное филе – 700 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Крахмал кукурузный – 35 гр

Ингредиенты для соуса

  • Чеснок – 2 зуб.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Соус чили
  • Оливковое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Филе режем кубиком и вымешиваем с солью и крахмалом.

Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов

2. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Важно, чтобы кусочки свободно лежали на противне и не слипались.

3. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.

Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов

4. Переворачиваем и оставляем еще на 10 минут.

5. Включаем конвекцию через несколько минут, чтобы образовалась корочка.

Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов

6. Все ингредиенты для соуса смешиваем и готовый соус смешиваем с курицей.

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