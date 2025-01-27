Как приготовить куриное филе, чтобы получилось сочным: понадобится минимум ингредиентов
Куриное филе – один из самых популярных мясных продуктов в мире. Из него готовят блюда, когда хочется чего-то легкого, одновременно питательного и полезного для здоровья. Но следует хорошо постараться, чтобы этот вид мяса не получился слишком сухим.
Как приготовить куриное филе, чтобы точно получилось сочным, в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Для этого потребуется минимум ингредиентов.
Ингредиенты
- Куриное филе – 700 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Крахмал кукурузный – 35 гр
Ингредиенты для соуса
- Чеснок – 2 зуб.
- Мед – 2 ст.л.
- Соус чили
- Оливковое масло – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Филе режем кубиком и вымешиваем с солью и крахмалом.
2. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Важно, чтобы кусочки свободно лежали на противне и не слипались.
3. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут.
4. Переворачиваем и оставляем еще на 10 минут.
5. Включаем конвекцию через несколько минут, чтобы образовалась корочка.
6. Все ингредиенты для соуса смешиваем и готовый соус смешиваем с курицей.
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