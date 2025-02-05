Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все
Куриная грудка – это один из самых популярных и диетических видов мяса. Но важно уметь правильно приготовить этот продукт, ведь он может получиться сухим и жестким.
Как приготовить куриную грудку так, чтобы получилась ароматной и сочной, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Как оказалось, для достижения такого эффекта кулинар использует секретный ингредиент.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт.
- Апельсин – 4 ломтика
- Сок апельсина – ½ шт.
- Мед растопленный – 1 ст.л.
- Соль
- Чили
- Паприка сладкая
- Вишни без косточек в любом виде – 50 гр.
- Орешки – 50 гр.
Способ приготовления
1. Составляем две лодочки из пергамента.
2. Выкладываем в каждую по 2 ломтика апельсина.
3. На филе производим разрезы как на манго.
4. Выкладываем филе не апельсин на присыпаем специями.
5. Мед сочетаем с апельсиновым соком и смазываем им курицу.
6. Выпекать в разогретой до 200 градусов до золотистой страницы.
7. Вынимаем из духовки, присыпаем вишнями и орешками и подаем к столу. Блюдо идеально гармонирует с рисом.
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