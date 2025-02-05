Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

Куриная грудка – это один из самых популярных и диетических видов мяса. Но важно уметь правильно приготовить этот продукт, ведь он может получиться сухим и жестким.

Видео дня

Как приготовить куриную грудку так, чтобы получилась ароматной и сочной, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Как оказалось, для достижения такого эффекта кулинар использует секретный ингредиент.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт.

Апельсин – 4 ломтика

Сок апельсина – ½ шт.

Мед растопленный – 1 ст.л.

Соль

Чили

Паприка сладкая

Вишни без косточек в любом виде – 50 гр.

Орешки – 50 гр.

Способ приготовления

1. Составляем две лодочки из пергамента.

2. Выкладываем в каждую по 2 ломтика апельсина.

3. На филе производим разрезы как на манго.

4. Выкладываем филе не апельсин на присыпаем специями.

5. Мед сочетаем с апельсиновым соком и смазываем им курицу.

6. Выпекать в разогретой до 200 градусов до золотистой страницы.

7. Вынимаем из духовки, присыпаем вишнями и орешками и подаем к столу. Блюдо идеально гармонирует с рисом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блюд из курицы: