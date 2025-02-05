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Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
45
Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

Куриная грудка – это один из самых популярных и диетических видов мяса. Но важно уметь правильно приготовить этот продукт, ведь он может получиться сухим и жестким.

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Как приготовить куриную грудку так, чтобы получилась ароматной и сочной, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Как оказалось, для достижения такого эффекта кулинар использует секретный ингредиент.

Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Апельсин – 4 ломтика
  • Сок апельсина – ½ шт.
  • Мед растопленный – 1 ст.л.
  • Соль
  • Чили
  • Паприка сладкая
  • Вишни без косточек в любом виде – 50 гр.
  • Орешки – 50 гр.

Способ приготовления

1. Составляем две лодочки из пергамента.

2. Выкладываем в каждую по 2 ломтика апельсина.

3. На филе производим разрезы как на манго.

Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

4. Выкладываем филе не апельсин на присыпаем специями.

5. Мед сочетаем с апельсиновым соком и смазываем им курицу.

Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

6. Выпекать в разогретой до 200 градусов до золотистой страницы.

7. Вынимаем из духовки, присыпаем вишнями и орешками и подаем к столу. Блюдо идеально гармонирует с рисом.

Как приготовить куриную грудку, чтобы получилась ароматной и сочной: секретный ингредиент спасет все

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