Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт
Бисквитный рулет – это классика посреди десертов детства. Необычайно нежный вкус бисквита в сочетании с разнообразными начинками покорил сердца миллионов людей.
Как приготовить бисквитный рулет, в Instagram рассказала фудблогер с ником valway ka. Он получится такой же вкусный, как тот, что в детстве готовили нам мамы.
Ингредиенты Яйца – 5 шт.
- Сахар – 100 гр.
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Масло растительное – 100 мл.
- Мука – 100 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. К яйцам добавить соль, постепенно взбить и добавить сахар.
2. Как масса увеличилась и побелела – добавить масло.
3. Выключить миксер, добавить муку с разрыхлением и перемешать лопаткой.
4. Тесто выливаем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 200 градусах в течение 15 минут.
5. Горячий рулет отправить на полотенце.
6. Снимаем пергамент и скручиваем оставить до полного охлаждения.
7. Смазываем вареньем, джемом или повидлом.
8. Отправляем в холодильник на 30-40 минут.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: