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Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
165
Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт

Бисквитный рулет – это классика посреди десертов детства. Необычайно нежный вкус бисквита в сочетании с разнообразными начинками покорил сердца миллионов людей.

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Как приготовить бисквитный рулет, в Instagram рассказала фудблогер с ником valway ka. Он получится такой же вкусный, как тот, что в детстве готовили нам мамы.

Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт

Ингредиенты Яйца – 5 шт.

  • Сахар – 100 гр.
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар – 1 уп.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Мука – 100 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. К яйцам добавить соль, постепенно взбить и добавить сахар.

2. Как масса увеличилась и побелела – добавить масло.

3. Выключить миксер, добавить муку с разрыхлением и перемешать лопаткой.

4. Тесто выливаем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 200 градусах в течение 15 минут.

Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт

5. Горячий рулет отправить на полотенце.

6. Снимаем пергамент и скручиваем оставить до полного охлаждения.

7. Смазываем вареньем, джемом или повидлом.

Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт

8. Отправляем в холодильник на 30-40 минут.

Бисквитный рулет, как в детстве: мамин рецепт

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