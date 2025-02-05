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Супермясной пирог с сыром и без грамма теста: понадобится просто лаваш

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
144
Супермясной пирог с сыром и без грамма теста: понадобится просто лаваш

Домашние пироги можно готовить не только из теста, но еще его можно заменить лавашем. А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Пирог с мясным фаршем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с мясным фаршем.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • фарш – 750 г
  • лук – 3 шт.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • прованские или итальянские травы – 1 ч.л.
  • черный перец – 1/2 или 1/3 ч.л.

Для заливки:

  • сыр (моцарелла лучше) – 200 г
  • сметана – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
  • итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте мелко нарезанный лук, соль и специи и все перемешайте.

Мясной фарш для пирога

2. На лаваша выложите тонким слоем фарш, далее накрыть сверху другим лавашем. Плотно сверните в рулет.

Приготовление блюда

3. Лаваш нарежьте порционно, одинаковыми по толщине кусочками и выложите в выстланную форму пергаментом.

Заливка для пирога

4. Для заливки: к сметане добавить яйца, специи и натертый сыр и перемешайте. Заливку столовой ложкой выкладываем на заготовки.

Сколько выпекать пирог

5. Выпекайте при температуре 180 С 45-50 минут. За 10 минут до готовности выложите слой натертого сыра и отправьте обратно в духовку.

Готовый пирог

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