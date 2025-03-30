Как приготовить рыхлый кулич, который выпекается 30 минут: рецепт для занятых хозяек

Если у вас нет времени долго следить за тем, как выпекается кулич, можно воспользоваться следующим рецептом. Всего через 30 минут выпечка будет готова.

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Идея приготовления кулича за 30 минут опубликована на странице фудблогера Татьяны Цыган (tetiana bake) в Instagram. Сначала вы готовите тесто, а затем быстро выпекаете изделия.

Ингредиенты для теста:

мука – 600-700 г с высоким содержанием белка

сахар – 180 г

дрожжи – 14 г сухие

соль – 0,5 ч.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

яйца – 6 шт.

масло – 300 г (82 %)

изюм – 300 г (замочить в апельсиновом соке)

Способ приготовления:

1. Соедините все сухие ингредиенты.

2. Добавить яйца и замешать тесто руками или миксером. Приблизительно 10 минут нужно месить.

3. Далее постепенно добавить холодное масло кусочками и не прекращать замешивать – это должно занять еще 15 минут.

4. В конце добавить замоченные изюм (вкуснее, если замочить его не в воде, а в апельсиновом соке). Готовое тесто сначала оставить в тепле, чтобы поднялось, а затем поставить в холодильник на 6-10 часов.

5. После холодильника разделить тесто по формочкам и оставить подниматься в тепле на 2 часа.

6. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов (ориентируйтесь на духовку).

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