Как приготовить сочную и ароматную курицу-гриль: идеальный маринад

Курица-гриль не безосновательно заслужила свою репутацию вечного фаворита. Это блюдо, которое сочетает простоту с глубиной вкуса и универсальность с насыщенной пикантностью. Независимо от времени года, курица всегда является идеальным выбором.

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Однако, чтобы получить идеально приготовленную курицу-гриль, которая не будет сухой и пресной, нужны особые усилия. Дженнифер Сигал, бывший шеф-повар, утверждает, что именно по этому рецепту каждый раз получается "нежная, сочная и ароматная курица-гриль", пишет Express.

"Поскольку куриные грудки без костей такие постные, они часто получаются сухими, резиновыми и пресными. Вопреки распространенному мнению, именно маринование не предотвратит пересыхание курицы-гриль; на самом деле, часто проблему вызывает именно маринад", – объяснила она.

Для начала эксперт предлагает положить куриные грудки в большой пакет для замораживания и размять их до равномерной толщины 1,2 см. Она объяснила, что этот шаг сделает мясо нежным и поможет ему равномерно приготовиться.

По словам кулинарки, самой важной частью этого рецепта является маринад. Для него она советует использовать лимонную цедру, поскольку та придает курице "насыщенный лимонный вкус", не меняя при этом сочной текстуры мяса.

"Вопреки распространенному мнению, кислые ингредиенты (такие как уксус или лимонный сок) не размягчают нежирные куриные грудки без костей. Наоборот: они "готовят" внешнюю часть мяса и придают ему кожистую текстуру", – уточнила Сигал.

Ингредиенты

Несколько куриных грудок без костей и кожи

6 столовых ложек оливкового масла первого отжима

4 больших зубчика чеснока, измельченных

1 чайная ложка сушеного тимьяна

½ чайной ложки сушеного орегано.

1¼ чайной ложки соли

½ чайной ложки свежемолотого черного перца

1½ чайной ложки лимонной цедры, с одного лимона.

Способ приготовления

Далее смешайте все ингредиенты, кроме курицы, в большом пакете на молнии. Добавьте курицу, затем натрите ее маринадом, чтобы она равномерно покрылась.

В завершение, закройте пакет, поместите его в миску, чтобы устранить любые протекания, и поставьте в холодильник по меньшей мере на четыре часа или на ночь.

Ваша курица готова к приготовлению на гриле.

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