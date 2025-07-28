Как приготовить вкусную закуску из соленых корнишонов: рецепт на все случаи жизни

Аэрофритюрницы известны тем, что превращают почти любой ингредиент в хрустящую сладость без использования большого количества масла. Многие люди овладели искусством приготовления хрустящей картошки фри с помощью этого удобного прибора, но знали ли вы, что для приготовления в нем подходят также и корнишоны.

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Штатный шеф-повар Philips, специализирующийся на аэрофритюрницах, Мартин Сендерс поделился своей вкусной формулой хрустящих жареных корнишонов. "Соленые огурцы, особенно ферментированные, богаты полезными для кишечника пробиотиками. Они также низкокалорийные и богаты электролитами, что делает их отличной здоровой альтернативой чипсам или картофелю фри", – объяснил он, пишет Express.

"Аэрофритюрница идеально подходит для быстрых, хрустящих закусок, таких как маринованные огурцы. Просто нарежьте или используйте предварительно нарезанные маринованные огурцы и промокните их, чтобы удалить лишнюю влагу – это ключ к тому, чтобы они стали хрустящими", – рассказал кулинар.

Превратить корнишоны во вкусное лакомство просто: обваляйте их в муке, обмакните во взбитое яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях или измельченных чипсах.

Это маринованное лакомство лучше всего готовить при температуре 200°C. По словам Мартина, во фритюрнице их готовят всего восемь-одиннадцать минут, так что ваша закуска будет готова мгновенно.

Ингредиенты

300 г соленых огурцов

Две столовые ложки муки универсального назначения

Две щепотки кайенского перца

Два яйца

100 г панировочных сухарей

Одна чайная ложка растительного масла.

Способ приготовления

Нарежьте соленые огурцы под углом на ломтики толщиной примерно 0,7 см и промокните их. В одной миске смешайте муку и кайенский перец. В другой взбейте яйца, а в третью добавьте панировочные сухари.

Обваляйте соленые огурцы в муке, затем обмакните их в яйца и, наконец, посыпьте панировочными сухарями. Смажьте их кистью или сбрызните маслом.

Равномерно распределите соленые огурцы в корзине. Если вы не можете поместить их все одним слоем, выпекайте партиями. Включите устройство на 200°C и жарьте 11 минут.

Выньте из устройства и подавайте с вашим любимым соусом.

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