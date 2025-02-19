Как просыпаться бодрым и полным сил: ученые обратили внимание на важный нюанс

Эксперты в области здравоохранения из одного из ведущих учреждений мира Гарвардской медицинской школы заявили, что понимание одного аспекта сна может значительно улучшить ваше самочувствие после пробуждения. Они подчеркнули, что сон имеет решающее значение для восстановления организма и его оптимального функционирования.

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Кроме того, они объяснили, что понимание циклов сна может "помочь вам улучшить гигиену сна и проснуться с ощущением подлинного бодрости", пишет OBOZ.UA.

Сон без фазы быстрого сна включает в себя три стадии: легкий сон, более глубокий сон и глубокий сон. Специалисты по сну считают, что последняя стадия, известная как глубокий сон или медленный сон, является основным временем, когда ваше тело обновляется и восстанавливается. Кажется, эта стадия сна играет наибольшую роль в выработке энергии, повышая вашу способность производить АТФ, энергетическую молекулу организма.

Исследователи обнаружили, что во время гибернации поток крови меньше направляется к вашему мозгу, который заметно охлаждается. В начале этой стадии гипофиз высвобождает импульс гормона роста, стимулирующий рост тканей и восстановление мышц. Исследователи также заявили, что повышенный уровень веществ, активирующих вашу иммунную систему, в крови, что повышает вероятность того, что глубокий сон помогает подготовить организм к защите от инфекций.

Эксперты продолжили: "Сон быстрого сна помогает восстановить ваш разум, возможно, отчасти, помогая очистить нерелевантную информацию. Исследования способности студентов разгадывать сложную головоломку с отвлеченными формами свидетельствуют о том, что мозг обрабатывает информацию в течение ночи. Студенты, хорошо выспавшиеся после того, как увидели головоломку, решали ее гораздо лучше, чем те, кого просили решить ее немедленно".

Другие исследования, проведенные в Гарвардской медицинской школе и других странах, показали, что фаза быстрого сна облегчает обучение и запоминание. Люди, которых проверяли, насколько хорошо они усвоили новую задачу, улучшали свои результаты после ночного сна.

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