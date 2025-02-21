Какой праздник отмечают 21 февраля: все об этом дне

В пятницу, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). Этот день был объявлен ЮНЕСКО на XXX сессии Генеральной конференции организации в 1999 году с целью поддержки языкового и культурного разнообразия.

Видео дня

Из более 6 000 языков, существующих в мире, около половины находятся под угрозой исчезновения, поэтому ЮНЕСКО отмечает важность сохранения языков как части культурного наследия. День родного языка также способствует пониманию и взаимоуважению посредством изучения иностранных языков и многоязычия.

Ежегодно 21 февраля акцентируется внимание на языках меньшинств, которых используют менее 10 тысяч человек, что часто приводит к их исчезновению. История этой даты связана с событиями 1952 года в Пакистане, когда протест против официального признания урду как единственного государственного языка привел к гибели студентов.

После провозглашения независимости Бангладеш в 1971 году этот день стал национальным праздником страны, известным как день мучеников. ЮНЕСКО по предложению Бангладеш провозгласило 21 февраля Международным днем родного языка.

Также сегодня в мире отмечается Всемирный день заботы.

Религиозный праздник 21 февраля

Церковь сегодня чтит память преподобного Тимофея Олимпийского (Тимофий Весновой) и архиепископа Евстафия Антиохийского.

Исторические события 21 февраля

1784 - императрица Екатерина II велела Потемкину построить крепость в крымском поселке Ахтиар (Севастополь).

1784 – основан город Николаев.

1808 - русские войска без объявления войны напали на Швецию.

1878 - в Нью-Гейвене вышла первая в мире телефонная книга, содержащая 50 имен.

1906 — приговорен к смертной казни руководителя восстания в Севастополе украинского лейтенанта Петра Шмидта.

1914 – в Монреале создано украинское издательство "Новый мир".

1916 - началось Верденское сражение.

1948 - Президиум Верховного Совета СССР издал указ о выселении из Украины тех, кто не произвел установленного минимума трудодней.

1993 - Сергей Бубка в Донецке установил мировой рекорд в прыжках с шестом (6 м 15 см).

1994 – пгт. Ясное Хмельницкой области переименовано в пгт. Наркевичи.

2014 – украинская женская сборная по биатлону стала чемпионом зимних Олимпийских игр.

Именинники 21 февраля

Антон, Панас, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

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