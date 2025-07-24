Как проверить настоящую температуру в холодильнике: простой способ

Холодильник – важнейший кухонный прибор для хранения продуктов, но многие люди не знают, как правильно пользоваться регуляторами температуры.

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Обычно лучшая температура для хранения в холодильнике составляет от 3°C до 5°C. В этом диапазоне можно замедлить рост бактерий и сохранить продукты свежими и безопасными для потребления. Но эксперт предположил, что многие люди не знают о фактической температуре внутри прибора, пишет Express.

Салах Сан, руководитель отдела управления продуктами Beko, сказал: "Важно подчеркнуть, что некоторые модели имеют внешние дисплеи температуры, и они показывают установленную температуру, а не фактическую температуру внутри вашего холодильника".

К счастью, вам не нужны какие-то причудливые инструменты или методы, чтобы измерить, насколько на самом деле холодно в нем. Салах рассказал, что "один из самых точных способов проверить температуру вашего холодильника – это поместить термометр в стакан с водой на среднюю полку и оставить его там на ночь".

Это дает вашему прибору достаточно времени для стабилизации и обеспечения надежного показателя внутренней температуры.

Многие могут задаться вопросом, почему не стоит просто смотреть на термостат холодильника внутри, но Салах отмечает, что его толкование может быть сложным.

Большинство термостатов или регуляторов температуры холодильников расположены в верхней или средней части. Внутри термостата находится тонкая капиллярная трубка, известная как ампула, которая содержит инертный газ, который расширяется и сжимается в ответ на изменения температуры.

"Цифры на циферблате часто ошибочно принимают за температуру в градусах, но на самом деле они указывают на уровень мощности охлаждения", – сказал Салах.

Чем выше число, тем холоднее будет в холодильнике. Для оптимального хранения продуктов рекомендуется настройка два или три, что обычно соответствует внутренней температуре от 3°C до 5°C.

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