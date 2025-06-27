Как проверить, не испортились ли яйца: простой способ

Яйца – один из самых часто используемых продуктов на кухне. Но, хотя они имеют длительный срок хранения, иногда трудно сказать, безопасны ли они для употребления.

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Яйца могут храниться дольше, чем указано на упаковке, если делать это правильно, тогда как другие могут испортиться раньше. К счастью, есть простой трюк, который вы можете использовать дома, чтобы проверить, все ли ваши яйца все еще свежие, и это занимает всего несколько секунд, пишет OBOZ.UA.

Самый простой способ проверить свежесть яйца – это поместить его в миску или стакан с холодной водой. То, что происходит дальше, может многое рассказать вам.

Если яйцо тонет и лежит ровно на дне, оно свежее и безопасное для употребления. Если яйцо тонет, но стоит вертикально, его все еще можно есть, но следует вскоре использовать. Если же оно всплывает на поверхность, это означает, что оно больше не свежее и его следует выбросить.

Причина, почему это работает, заключается в том, как яйца стареют. Со временем влага и воздух начинают просачиваться сквозь скорлупу.

С возрастом яйца воздушный карман внутри увеличивается, что делает яйцо более плавучим. Поэтому, чем больше оно плавает, тем старше оно становится.

Хотя тест на плавание является хорошим общим ориентиром, всегда стоит разбить яйцо в отдельную миску перед использованием. Неприятный запах или необычный цвет – это явный признак того, что продукт испортился, даже если он прошел проверку водой.

Яйца следует хранить при прохладной, постоянной температуре, обычно в холодильнике, и как можно скорее после использования их следует вернуть туда.

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