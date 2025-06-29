Как сделать блюдо с тунцом деликатесом: поможет секретный ингредиент

Чтобы салат или тост с тунцом стал кулинарным шедевром, достаточно добавить всего один непривычный для многих ингредиент. Речь идет о сельдерейной соли.

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Такой кулинарный трюк посоветовали пользователи Reddit. По словам и поваров, и обычных людей, которые любят готовить дома, аромат и вкус сельдерейной соли легко сможет превратить ваше блюдо в деликатес.

Все началось с простого вопроса: как сделать, чтобы тост с тунцом имел незабываемый вкус, как из ресторана?

Когда один из пользователей написал в комментариях о сельдерейной соли, многие другие его поддержали.

Сельдерейная соль, изготовленная из молотых семян сельдерея и соли, добавляет пикантной глубины и легкую травяную нотку, которая прекрасно дополняет тунец.

Эта специя годами была незаметным продуктом, о котором могли знать профессиональные повара, но рядовые любители полакомиться тунцом даже не догадывались.

Эксперты по питанию также согласились, что сельдерейная соль – это простой, но эффективный способ улучшить вкус салата из тунца.

"Это добавляет сложности, не перебивая другие вкусы", – говорит шеф-повар и кулинарная журналистка Эмили Гарроу, пишет Express.

"Она особенно прекрасно подходит в холодных салатах, таких как с тунцом, яйцом или картофелем, поскольку подчеркивает сливочность майонеза, одновременно придавая блюду классического деликатесного вкуса", – добавила она.

Для наилучшего результата посыпьте небольшим количеством сельдерейной соли вашу обычную смесь для салата или тоста с тунцом, достаточно, чтобы подчеркнуть вкус, а не доминировать.

Соедините его с мелко нарезанным луком, щепоткой горчицы или каплей лимонного сока для яркости, и вы уже не сможете забыть этот вкус.

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