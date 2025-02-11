Как сделать дом красивее без ремонта: 3 простых совета
Создать стильный и уютный дом можно без масштабного ремонта. Иногда достаточно пересмотреть свои привычки и внести небольшие изменения в интерьер.
От чего лучше отказаться, чтобы дом стал более привлекательным и гармоничным, рассказывает OBOZ. UA.
Не оставляйте стены пустыми
Пустые стены делают интерьер скучным и незавершенным. Хороший дизайн строится на деталях, и стены — это идеальное пространство для творчества.
Что делать?
Украсьте стены картинами, зеркалами, полками или декоративными карнизами. Даже один акцентный элемент на стене преобразит комнату, добавит ей индивидуальности и стиля.
Не оставляйте беспорядок на виду
Беспорядок создает ощущение уюта, но только если он контролируемый. Хаотично разбросанные вещи делают пространство неорганизованным и визуально перегруженным.
Что делать?
Используйте корзины, ящики и полки для хранения. Пусть их будет больше, чем кажется необходимым. Это поможет поддерживать порядок и создаст ощущение гармонии в доме.
Не ограничивайтесь одной лампой в комнате
Один большой светильник, даже самый красивый, не всегда способен создать нужную атмосферу. Он может сделать комнату слишком яркой или, наоборот, недостаточно освещенной.
Что делать?
Добавьте в интерьер несколько источников света. Используйте настенные бра, торшеры, настольные лампы или подсветку для полок. Это создаст уютное многоуровневое освещение, подчеркивающее стиль вашего дома.
При этом не отказывайтесь от подвесных светильников — просто убедитесь, что они гармонируют с остальной обстановкой.
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