Тефтели с сыром сулугуни по-грузински: рецепт сытного блюда из мяса

Тефтели – очень сытное блюдо, которое может быть альтернативой котлетам, голубцам, гречаникам. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, добавьте в фарш тертый сулугуни.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных тефтелей, со специями и сыром сулугуни.

Ингредиенты:

700 г фарша из свинины и говядины

2 средних луковицы

2 яйца

80 г панировочных сухарей

100 г молока

150 г сыра сулугуны

петрушка и базилик по 2 веточки

2 ст.л. соуса ткемали (не обязательно)

специи

Соус:

30 г сливочного масла

3 ст.л. растительного масла

1 средняя луковица

1 болгарский перец

500 мл томатного сока

100 мл красного сухого вина

соль

Способ приготовления:

1. Замачиваем на 5 мин панировочные сухари с молоком.

2. Взбиваем яйца, к ним добавляем соль, нарезанную зелень, фарш, панировочные сухари, сыр, соус ткемалы, лук (пропустите через мясорубку или немного взбейте в блендере). Готовый фарш отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Противень застилаем пергаментной бумагой. Формируем средние тефтели, отправляем в духовку на наибольшую температуру на 10-12 минут.

4. В сковороду на сливочном и растительном масле обжариваем до прозрачности мелко нарубленный лук, затем добавляем к нему перец сладкий и обжариваем еще 3 минуты, добавляем томатный сок, вино и специи. Тушим на медленно огне 10 минут.

5. В соус опускаем тефтели и под крышкой тушим 10-15 минут.

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