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Тефтели с сыром сулугуни по-грузински: рецепт сытного блюда из мяса

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
201
Тефтели с сыром сулугуни по-грузински: рецепт сытного блюда из мяса

Тефтели – очень сытное блюдо, которое может быть альтернативой котлетам, голубцам, гречаникам. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, добавьте в фарш тертый сулугуни.

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Мясные тефтели

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных тефтелей, со специями и сыром сулугуни.

Вкусные тефтели

Ингредиенты:

  • 700 г фарша из свинины и говядины
  • 2 средних луковицы
  • 2 яйца
  • 80 г панировочных сухарей
  • 100 г молока
  • 150 г сыра сулугуны
  • петрушка и базилик по 2 веточки
  • 2 ст.л. соуса ткемали (не обязательно)
  • специи

Соус:

  • 30 г сливочного масла
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 болгарский перец
  • 500 мл томатного сока
  • 100 мл красного сухого вина
  • соль

Способ приготовления:

1. Замачиваем на 5 мин панировочные сухари с молоком.

Мясо для блюда

2. Взбиваем яйца, к ним добавляем соль, нарезанную зелень, фарш, панировочные сухари, сыр, соус ткемалы, лук (пропустите через мясорубку или немного взбейте в блендере). Готовый фарш отправляем в холодильник на 30 минут.

Мясной фарш для блюда

3. Противень застилаем пергаментной бумагой. Формируем средние тефтели, отправляем в духовку на наибольшую температуру на 10-12 минут.

Сколько готовить тефтели в духовке

4. В сковороду на сливочном и растительном масле обжариваем до прозрачности мелко нарубленный лук, затем добавляем к нему перец сладкий и обжариваем еще 3 минуты, добавляем томатный сок, вино и специи. Тушим на медленно огне 10 минут.

Зажарка для приготовления блюда

5. В соус опускаем тефтели и под крышкой тушим 10-15 минут.

Готовые тефтели

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