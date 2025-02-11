Тефтели с сыром сулугуни по-грузински: рецепт сытного блюда из мяса
Тефтели – очень сытное блюдо, которое может быть альтернативой котлетам, голубцам, гречаникам. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, добавьте в фарш тертый сулугуни.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных тефтелей, со специями и сыром сулугуни.
Ингредиенты:
- 700 г фарша из свинины и говядины
- 2 средних луковицы
- 2 яйца
- 80 г панировочных сухарей
- 100 г молока
- 150 г сыра сулугуны
- петрушка и базилик по 2 веточки
- 2 ст.л. соуса ткемали (не обязательно)
- специи
Соус:
- 30 г сливочного масла
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 средняя луковица
- 1 болгарский перец
- 500 мл томатного сока
- 100 мл красного сухого вина
- соль
Способ приготовления:
1. Замачиваем на 5 мин панировочные сухари с молоком.
2. Взбиваем яйца, к ним добавляем соль, нарезанную зелень, фарш, панировочные сухари, сыр, соус ткемалы, лук (пропустите через мясорубку или немного взбейте в блендере). Готовый фарш отправляем в холодильник на 30 минут.
3. Противень застилаем пергаментной бумагой. Формируем средние тефтели, отправляем в духовку на наибольшую температуру на 10-12 минут.
4. В сковороду на сливочном и растительном масле обжариваем до прозрачности мелко нарубленный лук, затем добавляем к нему перец сладкий и обжариваем еще 3 минуты, добавляем томатный сок, вино и специи. Тушим на медленно огне 10 минут.
5. В соус опускаем тефтели и под крышкой тушим 10-15 минут.
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