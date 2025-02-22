Как сделать газон более густым: простой трюк для дачников

Вскоре потеплеет и придет время приводить в порядок после зимы газоны. Чтобы трава на них хорошо росла и была пышной, нужно правильно ухаживать за этими живучими, но все же нежными растениями.

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В зимний период низкий уровень освещенности, обильные осадки, оледенения и заморозки могут создать проблемы для газонных трав. Как позаботиться о них накануне весны, узнавало издание Express.

Из-за неправильного ухода в межсезонье, в апреле, когда стабильно потеплеет, газон может выглядеть пятнистым из-за залысин на нем. А та трава, которая отрастет, быть тонкой и слабой. Чтобы растительность хорошо восстановилась после зимы, ей нужно дать пищу. Одно из лучших удобрений, которое можно найти практически на каждой кухне – это кофейная гуща.

Не выбрасывайте ее после того, как посмакуете утренней чашкой натурального кофе. Высушите остатки молотых зерен и посыпьте ими свой газон. Богатая азотом, эта субстанция поможет траве лучше нарастить зеленую массу.

Минералы в кофе могут стимулировать рост травы и при этом не навредить ей. Также это удобрение абсолютно безопасно для мелких животных и насекомых, включая червей, бабочек и птиц, для которых химические удобрения бывают токсичными.

Питательные вещества, содержащиеся в кофейной гуще, а это азот, фосфор и другие микроэлементы, медленно высвобождаются. А это большое преимущество по сравнению с быстродействующими синтетическими удобрениями. Дерен усваивает такую пищу постепенно, что обеспечивает более здоровый газон на более длительный срок.

Проведите одну обработку газона кофейной гущей, как только спадут морозы. И дайте веществам несколько недель, чтобы они хорошо усвоились. Уже этой весной вы увидите результат.

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