Как смягчить полотенца без химии: поможет один натуральный ингредиент

Это может показаться странным, но самая большая ошибка, которую люди совершают во время стирки полотенец, это использование смягчителя ткани, считают эксперты.

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Если ваши полотенца стали не такими мягкими, как прежде, возможно, вы не стираете их должным образом, но есть быстрый и простой способ сделать их опять пушистыми только за одну стирку. О нем расскажет OBOZ.UA.

Хотя смягчители тканей отлично смягчают одежду, на полотенца они действуют противоположно. Кондиционеры оставляют остатки, которые попадают в волокна полотенец, вызывая их отверждение.

Лучший способ восстановить полотенца, чтобы они снова стали пушистыми, лежит в вашем кухонном шкафу. Да, простой белый уксус содержит уксусную кислоту, которая делает его очень эффективным в расщеплении остатков мыла, из-за которых они теряют свою мягкость.

Добавление уксуса во время стирки может удалить остатки смягчителя тканей и вернуть волокнам полотенец более мягкое состояние. Однако белый уксус сам по себе может быть недостаточно сильным, чтобы снова сделать полотенца мягкими во время первой стирки, и поэтому, возможно, придется стирать их несколько раз, или добавить туда еще и пищевую соду.

Подобно уксусу, пищевая сода используется в ряде альтернативных методов очистки. Добавьте полстакана пищевой соды в белье, и оно вступит в реакцию с любыми остатками умягчителя и растворит их. Кроме того, она может устранить определенные запахи, образующиеся от сырости.

Использование пищевой соды может быть лучшим вариантом, чем уксус, для тех, кто заботится о запахах и загрязнениях, поскольку это более нейтральное вещество, которое не задержится никоим образом.

Лучше не добавлять уксус и пищевую соду вместе во время одной стирки, поскольку это может повлечь за собой реакцию пены, которую может раздражать чистка.

Как правильно стирать полотенца, чтобы они снова стали мягкими и пушистыми

Для начала проверьте этикетку своих полотенец, чтобы узнать, при какой температуре лучше стирать полотенца и сколько времени они должны находиться в стиральной машине.

Если на вашем полотенце нет этикетки, вы можете найти в Интернете подобный продукт, изготовленный из того же материала, и следовать соответствующим инструкциям по уходу.

Затем добавьте чашку уксуса (240 мл) в отсек для стиральных средств вашей стиральной машины. Используйте обычный стиральный порошок, но не используйте смягчитель ткани.

Включите стиральную машину и запустите горячий цикл стирки, следуя инструкциям по стирке на наклейке. По завершении стирки поставьте полотенца на второе полоскание и добавьте полстакана пищевой соды (120 г) в барабан стиральной машины вместе с полотенцами.

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