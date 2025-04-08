Как сохранить бананы твердыми и желтыми в течение 2 недель: простой лайфхак

Бананы являются отличным источником клетчатки в нашем рационе и могут помочь контролировать уровень сахара в крови, что особенно полезно для больных сахарным диабетом.

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Если вы часто приобретаете пучок бананов, чтобы хранить их на кухне, вы можете обнаружить, что они лежат всего несколько дней, а затем становятся коричневыми. Хотя некоторые люди не прочь есть перезрелые бананы, большинство все же предпочитает употреблять их твердыми и желтыми. Как этого добиться, рассказывает OBOZ.UA.

Есть простой лайфхак, чтобы сохранить их свежими до 14 дней. Поскольку бананы выделяют этиленный газ, эксперты по утилизации отходов рекомендуют заворачивать стебли в фольгу, чтобы замедлить процесс. Этилен является естественной частью созревания многих фруктов, но бананы производят большое количество газа, поэтому они созревают так быстро.

После полного созревания бананы следует хранить в холодильнике, чтобы фрукты дольше оставались свежими. Вы можете определить, когда банан созрел, посмотрев на кожуру. Желтая кожура без коричневых точек свидетельствует о готовности к употреблению.

Также вы можете избежать перезревания бананов, сохраняя их в холодильнике, когда они пожелтели. Эксперты по управлению отходами объяснили, что это остановит их дальнейшее созревание, "не влияя на качество плодов".

Хранение незрелых бананов в холодильнике может привести к тому, что они станут горькими и быстрее испортятся, поэтому этот метод следует использовать только для бананов, которые уже спелые и желтые с виду.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему бананы быстро чернеют.

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